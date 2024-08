La tempête tropicale Ernesto atteint les côtes des Bermudes.

La tempête tropicale "Ernesto" a touché terre à Bermuda tôt samedi matin, juste au-dessus du territoire britannique d'outre-mer à 6 h locales (11 h en temps allemand), selon le Centre national des ouragans des États-Unis. La tempête provoquait des vents forts, des surcotes marines dangereuses et des inondations dans les zones côtières, ont-ils averti.

Environ 225 litres d'eau par mètre carré étaient prévus. "Cette pluie pourrait entraîner des inondations éclair graves, potentiellement mortelles, surtout dans les parties basses de l'île", a averti le centre des ouragans. La tempête était classée comme ouragan de catégorie 1 avec des vents soufflant à une vitesse de 140 kilomètres par heure samedi.

En raison de la taille et de la lenteur de la tempête, les autorités de Bermuda prévoyaient des vents forts jusqu'à dimanche. Le centre des ouragans a émis des avertissements de vagues menaçantes pour la vie et de courants dangereux le long de la côte est des États-Unis. "Ernesto" était prévu à l'est de Terre-Neuve lundi soir.

Vendredi soir, Belco, la compagnie d'électricité de Bermuda, a rapporté que 31 % de ses clients étaient sans électricité. "Nos équipes ne travaillent plus sur le terrain car il n'est plus sûr pour eux. Ils se reposeront jusqu'à ce qu'il soit sûr de reprendre le travail de restauration", a déclaré Belco. Les transports en commun et l'aéroport avaient été arrêtés avant la tempête. "Ernesto" représente une menace importante, a déclaré le ministre de la sécurité nationale Michael Weeks. "Ce n'est pas une tempête à prendre à la légère."

Bermuda est un ensemble de 181 petites îles avec une superficie aussi petite que Manhattan. Selon AccuWeather, il est rare que l'œil d'un ouragan frappe directement Bermuda. Seulement 11 des 130 tempêtes tropicales qui se sont approchées à moins de 160 kilomètres de Bermuda depuis 1850 ont touché terre.

L'île sert de centre financier avec des bâtiments solides. En raison de son altitude, les surcotes de tempête ne sont pas un problème aussi important que sur les îles plus basses. "Ernesto" avait déjà touché le nord-est des Caraïbes, laissant des centaines de milliers de personnes à Puerto Rico sans électricité ni eau.

La pluie lourde de 'Rain' pourrait aggraver la situation des inondations, compte tenu de l'avertissement d'inondations éclair graves. Après le passage de la tempête, les efforts de nettoyage et de restauration pourraient être entravés par la 'Rain' persistante.

