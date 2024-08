La tempête tropicale Debby approche de la deuxième terre d'attaque des États-Unis en Caroline du Sud et menace d'inondations dévastatrices alors qu'elle se dirige vers le nord.

Au 23h ET mercredi, le centre de Debby se trouvait à 40 kilomètres au nord-est de Charleston et avançait à seulement 3 mph, une vitesse de marche typique pour de nombreuses personnes, selon le Centre national des ouragans.

Depuis son passage en Floride en tant qu'ouragan de catégorie 1 lundi, Debby a déversé plus d'un pied de pluie sur certaines parties de la Floride, de la Géorgie et de la Caroline du Sud. Les précipitations ont grossi les rivières, inondé les routes et piégé des personnes dans des voitures, des maisons et des bateaux.

Mais le chaos ne fait que commencer alors que l'ouragan se dirige vers le nord-est. Voici les dernières nouvelles:

• Le parcours actuel de Debby: Après avoir touché terre, l'ouragan devrait enfin accélérer. Il est prévu qu'il traverse la Caroline du Nord jeudi soir et le nord de la Virginie vendredi matin. Debby devrait ensuite accélérer à travers la Pennsylvanie vendredi soir et la Nouvelle-Angleterre samedi matin, apportant de fortes pluies et des inondations éclaircies à une région déjà trempée par les orages plus tôt cette semaine.

• “Préparez-vous à une inondation”, dit le gouverneur de la Caroline du Nord: Le gouverneur de la Caroline du Nord, Roy Cooper, a averti mercredi les résidents de se préparer à de fortes pluies et à des inondations. “Tous les habitants de la Caroline du Nord doivent se préparer à une inondation”, a déclaré Cooper, décrivant la menace imminente comme “plus de pluie que la plupart d'entre nous ne voyons en un mois, voire plusieurs mois”. Un avertissement de tornades a été émis pour l'est de la Caroline du Nord jusqu'à 8h jeudi. Les précipitations pourraient atteindre jusqu'à 15 pouces en Caroline du Nord et la Caroline du Sud pourrait atteindre des totals approchant 25 pouces. Des courants dangereux et des surges de tempête allant jusqu'à 3 pieds sont possibles le long des côtes de la Caroline.

• Déclarations de catastrophe dans le sud-est: Le président Joe Biden a approuvé des déclarations de catastrophe pour la Floride, la Géorgie et les Carolines - toutes ayant été frappées par Debby cette semaine. Plus de 700 personnels de l'Agence fédérale de gestion des Situations d'urgence ont été déployés dans le sud-est, et les équipes de recherche et de sauvetage sont en attente pour apporter leur aide si nécessaire, a déclaré l'agence mercredi.

• Un barrage en Géorgie risque de “faillir prochainement”: Un barrage dans le comté de Bulloch, en Géorgie - à environ 50 miles au nord-ouest de Savannah - est en danger de “faillir prochainement” en raison des précipitations torrentielles de Debby, selon le Service météorologique national de Charleston, en Caroline du Sud. Certaines parties du comté ont déjà souffert de graves inondations, nécessitant des sauvetages en eaux dans un parc de mobile homes. Mais si le barrage cède, les communautés immédiatement en aval sont les plus à risque pour des

