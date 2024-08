- La tempête Debbie provoque des inondations dans le sud-est des États-Unis.

Ouragan tropical "Debby" a causé de fortes précipitations et des inondations dans le sud-est des États-Unis. Dans certaines parties des États de Floride, de Géorgie et de Caroline du Sud, des rues entières étaient sous l'eau, obligeant les secours à porter assistance à des personnes piégées dans leurs voitures et même dans leurs maisons, selon les médias américains.

Dans la ville côtière de Charleston, en Caroline du Sud, un couvre-feu a été imposé de mardi à mercredi (heure locale) "pour maintenir les gens à l'abri et assurer leur sécurité, ainsi que celle de nos secours", a déclaré la ville.

Des dizaines de milliers de personnes sans électricité

"Debby" a touché terre en tant qu'ouragan de catégorie 1 en Floride lundi et a été ensuite rétrogradé en tempête tropicale. Selon les médias, le bilan humain en Floride et en Géorgie s'élève à au moins cinq morts, principalement en raison de la chute d'arbres et d'accidents de la route. Selon le site poweroutage.us, plus de 44 000 foyers en Floride étaient toujours privés d'électricité mercredi matin.

Le centre de la tempête est depuis revenu sur la mer, où il devrait reprendre de la force dans les heures à venir. Les météorologues prévoient que la tempête touchera à nouveau terre en Caroline du Sud jeudi. Le service météorologique a mis en garde contre des précipitations "potentiellement historiques" dans certaines parties de la Caroline du Sud et de la Caroline du Nord voisine, ainsi que contre la possibilité d'orages isolés.

Les cyclones tropicaux se forment sur les eaux chaudes de l'océan. Le changement climatique augmente la probabilité de tempêtes fortes.

Les coupures de courant en Floride posent de importants défis, les habitants devant se rabattre sur des groupes électrogènes de secours. En raison des fortes précipitations et des inondations, de nombreux systèmes d'infrastructure électrique ont été endommagés, privant de l'électricité des dizaines de milliers de foyers et d'entreprises.

