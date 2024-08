La tempête attaque sans relâche le méga-yacht Bayésien, conduisant à sa submersion près des côtes siciliennes.

La vidéo en noir et blanc semble montrer une tempête qui s'abat sur le yacht baptisé "Bayesian", arborant le drapeau britannique. Situé au port, le footage montre le bateau tanguant violemment de gauche à droite avant de se retrouver sens dessus dessous.

CNN n'a pas pu établir l'emplacement ou la date exacts de l'enregistrement, mais le navire dans la vidéo semble avoir une conception similaire à celle du Bayesian.

Le navire a coulé lundi, entraînant au moins une personne parmi les 22 individus à bord, apparemment en raison de son mât, l'un des plus hauts du monde, qui s'est brisé en deux pendant la tempête. Quinze personnes ont été secourues avec succès.

Le corps retiré du navire a été identifié comme étant Ricardo Thomas, un chef originaire d'Antigua, selon Reuters.

Plusieurs personnalités notables, telles que Mike Lynch (magnat britannique de la technologie), Jonathan Bloomer (directeur de Morgan Stanley International) et Chris Movillo (avocat américain influent), sont portées disparues, selon la Protection civile de Sicile.

La fille de 18 ans de Lynch était également portée disparue. Sa femme, Angela Barcares, a survécu. Dans une interview accordée au quotidien italien La Repubblica dans un hôpital sicilien, assise en fauteuil roulant, Barcares a déclaré avoir été réveillée à 4 h du matin lorsque le bateau penchait.

Elle et son mari ont d'abord cru que c'était juste des vagues fortes, mais se sont inquiétés lorsque les fenêtres du yacht se sont brisées.

Le yacht a coulé peu après, à environ 800 mètres du port de Porticello, avec l'aide d'un petit tourbillon d'eau - une sorte de tornado - qui tournait au-dessus de l'île méditerranéenne, ayant probablement causé le chavirement du bateau. Les témoins ont décrit des vents féroces et des rafales qui ont laissé un sillage de débris près du quai.

Le propriétaire d'une villa voisine, ayant appris le naufrage du navire, a repassé sa vidéosurveillance, où l'on pouvait voir le Bayesian couler.

"En moins de 60 secondes, le navire disparaît", a déclaré le propriétaire de la villa à l'agence de presse ANSA. "C'est clair ce qui s'est passé. Le bateau n'avait aucune chance de survivre longtemps."

Les équipes de secours ont poursuivi les recherches mercredi, en effectuant des opérations sous-marines et en surface. On pense que les débris se trouvent à environ 50 mètres de profondeur (environ 150 pieds) sous la surface, et les plongeurs n'ont que environ 12 minutes pour explorer avant de devoir remonter en raison des limites de leur équipement, a prévenu la brigade des pompiers italiens.

Les plongeurs ont réussi à accéder à l'intérieur du navire mardi, selon la brigade des pompiers, ainsi qu'à certaines pièces sous le pont de commande. Cependant, ils ont déclaré que les opérations étaient difficiles en raison des nombreux obstacles et passages étroits à l'intérieur du navire. Ils prévoyaient d'ouvrir certains de ces passages mercredi.

Trois jours après le naufrage, les enquêteurs luttent encore pour comprendre comment le navire a coulé si rapidement. Matthew Schanck, président du Conseil de recherche et de sauvetage maritime, a déclaré mardi que de tels incidents étaient extrêmement rares.

"Compte tenu des conditions météorologiques extrêmes et de la probabilité qu'un tourbillon d'eau soit impliqué, il s'agit de ce que j'appellerais un événement 'cygne noir'", a-t-il déclaré, en référence à un événement inattendu et peu probable. "Même les industries en dehors du maritime ont du mal avec ces événements", a-t-il ajouté.

Bien que la Sicile ne soit pas connue pour les tornades ou les tourbillons d'eau, Schanck a souligné qu'il y avait "un risque" qu'ils se produisent, mais pas tous les jours.

"I believe it would be beneficial to examine the potential implications on vessel construction, vessel stability, and possibly safety regulations", a conclu Schanck.

CNN’s Duarte Mendonça et Niamh Kennedy ont contribué au reportage.

Le Bayesian, avec son drapeau britannique, a connu de telles adversités non seulement dans la tempête qui a touché l'Europe, mais aussi dans le contexte plus large des événements météorologiques imprévisibles dans le monde.

La communauté internationale a exprimé sa préoccupation alors que des personnalités

