En Bavière, le mercure continue de grimper. Après avoir émis une alerte canicule pour certaines régions jeudi, le service météorologique allemand (DWD) prévoit des températures atteignant 33 degrés Celsius pour vendredi et samedi, avec une précipitation minimale attendue. En raison du risque accru d'incendies de forêt, les autorités d'Alto y Medio Franconia, ainsi que de l'Alto Palatinado, ont ordonné une surveillance aérienne tout au long du week-end.

Selon l'autorité d'Alto Franconia, un grand nombre de personnes sont attendues dans les forêts et les campagnes pendant cette période, en particulier le week-end. Ces vols seront effectués pendant les heures de pointe, lorsque le risque d'incendie de forêt est à son maximum.

À bord de ces avions se trouvent des observateurs aériens expérimentés des départements du feu et des forêts. En cas de détection d'un incendie, ils radio le département du feu et le dirigent vers le site de l'incendie. L'indice de danger d'incendie de forêt dans le district de Bamberg est prévu à 4 sur 5 vendredi.

Le gouvernement d'Alto Franconia invite les visiteurs de la forêt à respecter quelques consignes pour prévenir les incendies de forêt : le tabac est interdit dans la forêt du 1er mars au 31 octobre. De plus, le barbecue et les cigarettes allumées ne doivent pas être utilisés dans ou à proximité de la forêt, et les cigarettes jetées ne doivent pas être jetées des véhicules. Les véhicules ne doivent pas être garés sur les prés et les sentiers forestiers en raison de la chaleur potentielle émise par les convertisseurs catalytiques chauds des véhicules.

