FTX était une entreprise célèbre, soutenue par des célébrités, permettant aux individus d'acheter et de vendre des actifs numériques.

Sa chute est survenue en novembre 2022, lorsque les clients ont opté pour le retrait rapide de leurs fonds, alimentés par des allégations concernant les liens douteux de FTX avec la société de crypto-monnaie de son fondateur, Alameda Research.

À la suite de l'effondrement de FTX, Ellison, alors à la tête d'Alameda, a admis sept chefs d'accusation fédéraux de fraude et de conspiration. Elle s'est retournée contre Sam Bankman-Fried, fondateur de FTX et d'Alameda, accusé de diriger un schéma pour tromper les investisseurs et détrousser 8 milliards de dollars des fonds des utilisateurs de FTX.

Contestant toute mauvaise conduite, Bankman-Fried a été reconnu coupable et a écopé d'une peine de 25 ans de prison, avant de déposer un appel la semaine dernière.

La témoin Caroline Ellison, dont les preuves ont contribué à la condamnation de Sam Bankman-Fried, attend maintenant sa propre procédure de condamnation.

Le témoignage d'Ellison lors du procès de Bankman-Fried l'automne dernier s'est révélé crucial.

Dans une soumission récente au juge Lewis Kaplan, les procureurs ont salué la sincérité et le soutien substantiel d'Ellison à l'enquête, un facteur crucial pour minimiser son temps potentiel en prison malgré des chefs d'accusation similaires à ceux de Bankman-Fried.

Depuis le début, Ellison a agi en tant que principal témoin de l'accusation, travaillant étroitement avec Bankman-Fried et fournissant des mises à jour régulières sur leur relation professionnelle et personnelle tumultueuse. Son témoignage dans un procès portant sur des sujets techniques et complexes tels que les actifs numériques et la finance décentralisée a apporté une dimension émotionnelle et relatable.

Pendant trois jours à la barre, Ellison, âgée de 29 ans, a répété à plusieurs reprises qu'au cours de son mandat chez Alameda, elle avait regardé Bankman-Fried pour obtenir des conseils. En réponse à diverses questions sur les tâches qui lui étaient assignées, qu'elles soient légales ou illégales, elle répondait couramment que "Bankman-Fried était responsable."

Cependant, certains critiques, y compris les avocats de la défense de Bankman-Fried, ont fait remarquer qu'Ellison était indéniablement influente dans son rôle, mais qu'elle n'agissait pas vraiment en tant que lanceuse d'alerte.

Selon Dennis Kelleher, président de l'organisation à but non lucratif Better Markets, Ellison méritait sans doute une certaine indulgence. Cependant, il a souligné qu'elle avait eu le pouvoir de mettre fin à la fraude bien avant que des pertes excessives, des investisseurs dupés et des clients escroqués ne se produisent.

Après l'effondrement de FTX, les comptes des clients ont été gelés. Étonnamment, les administrateurs de la faillite ont rapporté avoir récupéré suffisamment d'actifs pour rembourser la plupart des créanciers de FTX, même avec intérêts, grâce à une remarquable augmentation de la valeur des actifs crypto.

Bien que la sentence soit à la discrétion du juge Kaplan, les professionnels du droit prévoient que Ellison ne fera Probably pas de temps en prison.

Dans le district sud de New York, où l'affaire a été portée devant les tribunaux, "la plupart des informateurs en col blanc se voient finalement éviter la prison", a identifié Jordan Estes, maintenant partenaire chez Kramer Levin, anciennement procureur fédéral. Cette tendance est plus prononcée lorsque l'historique criminel de l'individu est sinon propre.

Josh Naftalis, également ancien procureur fédéral, a noté que "un élément clé lors de la sentence d'Ellison sera de savoir si la gravité de la fraude - des milliards de pertes - justifie une peine de prison". Naftalis, maintenant avocat en défense des cols blancs au bureau de New York de Pallas, a clarifié que le terme des procureurs pour décrire sa coopération comme "remarquable" suggérait indirectement qu'une peine de prison était peu probable.

Les procédures légales contre d'autres dirigeants de FTX se poursuivent.

Ryan Salame, ancien dirigeant de FTX, a été condamné à plus de sept ans de prison après avoir plaidé coupable d'une violation de financement de campagne et d'exercice d'une entreprise de transmission d'argent non licenciée. Deux autres anciens dirigeants, Nishad Singh et Gary Wang, qui ont accepté des accords de plaidoyer et ont témoigné contre Bankman-Fried, sont prévus pour être condamnés cet automne.

Lire aussi: