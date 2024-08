- La technologie de pointe dans l'arène: les Jeux paralympiques sont devenus si technologiquement avancés

Lors des Jeux Paralympiques de Tokyo 2021, le sprinter belge en fauteuil roulant Peter Genyn a connu un revers de fortune 45 minutes avant la finale du 100 mètres : son fauteuil avait trois pneus à plat et un cadre endommagé, laissant supposer un sabotage. Au départ, cela semblait mettre fin à sa participation, mais la situation a été résolue in extremis par une équipe dévouée. Les pneus ont été remplacés, un nouveau cadre a été obtenu et le siège a été temporairement fixé à l'aide de ruban adhésif. Genyn a déclaré lors d'une interview avec "Sportschau" que "nous avons utilisé des pièces de différents fauteuils. L'ensemble de l'équipe a collaboré. C'était incroyable." Il a réussi à gagner la course et à remporter sa deuxième médaille d'or paralympique.

Ce retournement de situation miraculeux n'était pas le fruit du hasard, mais plutôt le résultat du dévouement de centaines d'employés de l'atelier paralympique, qui réparent jusqu'à 200 prothèses, fauteuils roulants et autres équipements chaque jour.

Aux Jeux Paralympiques, la plupart des athlètes dépendent d'aides techniques. Depuis 1988, la société allemande de technologie orthopédique Ottobock garantit le bon fonctionnement de l'équipement. Avec plus de 160 experts de plus de 40 nations, l'entreprise s'occupe des appareils de 4400 athlètes et répare non seulement leurs propres appareils, mais aussi ceux d'autres fabricants. Ils ont un large éventail de pièces de rechange pour les réparations.

De l'impression 3D à la technologie de soudage

Dans l'atelier exploité par Ottobock, des parties du corps peuvent être scannées et ensuite fabriquées sur une imprimante 3D avec des pièces sur mesure. Cependant, les réparations traditionnelles sont également importantes. L'atelier dispose d'un département de thermoplastique qui travaille avec des matériaux tels que les plastiques, ainsi qu'une installation métallurgique pour les métaux tels que l'aluminium, l'acier et le titane, ainsi qu'un atelier de couture pour les textiles. Ici, les réparations vont du remplacement de pneus de fauteuil roulant à des ajustements de prothèses hautement précis. Des milliers de prothèses sont stockées dans l'entrepôt pour permettre des réparations rapides et efficaces.

Entre optimisation haute technologie et règles strictes

Contrairement aux prothèses quotidiennes, qui mettent l'accent sur l'esthétique et la dissimulation, les prothèses sportives se concentrent uniquement sur les performances et la fonctionnalité. Les prothèses sportives doivent répondre à des exigences extrêmes : tandis que les prothèses quotidiennes supportent deux à trois fois le poids du corps, il passe à cinq fois pendant les compétitions professionnelles comme la course et le saut. "Pour permettre aux athlètes d'atteindre ces performances de pointe, chaque composant est optimisé. Tout ce qui n'est pas absolument nécessaire est éliminé. Chaque vis est pesée pour potentiellement perdre du poids et améliorer l'aérodynamisme", explique le responsable technique orthopédique Julian Napp dans une interview avec stern. Les prothèses sportives sont généralement fabriquées à partir de carbone comprimé. Cette conception permet un retour d'énergie biomechaniquement optimal et aide les athlètes à atteindre de meilleures performances et une plus grande vitesse.

Cependant, il y a des limites : bien que les athlètes de parasport puissent utiliser des outils numériques de haute technologie avec des capteurs et un logiciel amélioré par l'IA pour l'analyse et l'optimisation de l'entraînement, les prothèses sportives ne peuvent être propulsées que par la force musculaire pendant la compétition. Les athlètes utilisant une aide électronique pendant la compétition seraient disqualifiés. Cette règle est strictement appliquée, comme l'explique Julian Napp.

C'est ainsi que les performances des athlètes sont comparées

Les athlètes ayant des types et des degrés de handicap divers peuvent concourir dans la même discipline, nécessitant l'application de règles claires pour garantir des conditions de compétition équitables. La classification des athlètes assure des opportunités égales entre eux.

Par exemple, le nombre de pointes sur les semelles de prothèses et la longueur des prothèses sont calculés à l'aide d'un système de mesure précis. Pour les athlètes de saut et de piste sans jambes, leur hauteur de corps possible sans handicap est estimée en fonction de la longueur des bras et de l'envergure. Cela garantit que les prothèses de jambes correspondent à la longueur de la jambe naturelle de l'athlète, empêchant tout avantage ou désavantage injuste dû à l'utilisation de prothèses.

Cependant, il n'y a pas de tels contrôles pour les amputés d'une seule jambe. Ici, les composants de prothèse doivent être ajustés avec précision à la partie du corps naturel restante, explique Napp. Un mauvais ajustement pourrait même mettre l'athlète à un désavantage.

L'évolution du parasport au fil des dernières décennies

Au cours des dix à vingt dernières années, il y a eu peu de progrès matériels dans les prothèses sportives. L'innovation véritable dans le parasport vient du développement du sport lui-même. Bien que certains progrès soient bien établis dans les sports traditionnels, ils ne sont que récemment en train de gagner du terrain dans le parasport. La professionnalisation des athlètes et l'amélioration des conditions d'entraînement sont en tête. Un exemple en est les nouveaux centres de talents pour les athlètes de parasport qui étaient impensables il y a quelques années. Ces centres offrent aux jeunes talents une occasion d'explorer et permettent aux entraîneurs d'innover de nouvelles méthodes d'entraînement avec leurs athlètes. La technologie en profite également : les prothèses peuvent être mieux adaptées aux besoins individuels des athlètes, ce qui conduit à de nouvelles réalisations sportives.

Un exemple de ce progrès peut être observé en comparant le sauteur en longueur allemand Heinrich Popow et Léon Schäfer. Popow a remporté la médaille d'or à Rio en 2016 avec un saut de 6,42 mètres dans la catégorie des amputés d'une seule jambe au-dessus du genou, tandis que Schäfer a dépassé la marque de 7 mètres avec un saut de 7,24 mètres seulement quatre ans plus tard, devenant le premier amput

Malgré les progrès technologiques et les initiatives dans les sports adaptés, l'accès aux sports reste un luxe pour de nombreux individus handicapés, abordable uniquement pour quelques-uns triés sur le volet. Heinrich Popow qualifie les athlètes paralympiques de "succès accidentels", leurs réalisations dépendant lourdement des avantages financiers. Les prothèses sont principalement financées par des sponsors ou nécessitent un paiement personnel, rendant l'engagement sportif inaccessible pour beaucoup. Par conséquent, Popow plaide en faveur d'un soutien et d'une promotion accrus de la communauté handicapée pour éviter que les réalisations sportives ne dépendent du revenu de l'athlète.

L'atelier Ottobock, chargé de l'entretien de l'équipement aux Paralympiques, s'emploie à réparer jusqu'à 200 prothèses, fauteuils roulants et autres équipements par jour, assurant que les athlètes disposent de moyens technologiques fonctionnels pendant les Paralympiques. Malgré les défis rencontrés lors de la finale du 100 mètres aux Paralympiques de 2021, le sprinter belge en fauteuil roulant Peter Genyn a réussi à remporter sa deuxième médaille d'or grâce à l'engagement de l'équipe Ottobock, mettant en évidence l'importance de leurs services.

