La technologie a eu une dure journée, mais ne l'appelle pas encore le moment de la crise des dot-com.

Un vendeur de technologie a entraîné une baisse des marchés plus larges lundi, suite à des résultats décevants. Les sept grandes valeurs technologiques ont perdu 615,6 milliards de dollars en valeur lundi, selon les données de S&P Global.

Les investisseurs ont également été ébranlés par des questions sur le fait que les dizaines de milliards de dollars investis par les entreprises technologiques dans l'intelligence artificielle aboutiront jamais à de réelles augmentations de revenus, ou si l'IA se révélerait être un gouffre financier qui ne crée que des gains d'efficacité modestes.

L'après-midi même, un juge fédéral a statué que Google avait violé la loi antitrust américaine avec son activité de recherche. Cette décision a marqué un cinglant revers pour le cœur de métier de Google, qui pourrait remettre en cause sa domination sur la recherche en ligne, et pourrait également avoir des répercussions sur les autres géants technologiques en pleine bataille antitrust.

Et bien sûr, il y avait des préoccupations économiques plus larges alimentées par un chiffre de chômage plus mauvais que prévu et l'impatience pour que la Réserve fédérale américaine baisse les taux ; dans le passé, les peurs de récession ont conduit les grands clients de la technologie à réduire leurs dépenses.

La convergence de ces facteurs a donné l'impression que la grosse tech - qui a alimenté les marchés avec son battage autour de l'IA ces 18 derniers mois - pourrait maintenant être sur des groundes fragiles.

Mais pour l'instant, les observateurs du secteur estiment que ce moment n'est qu'une correction, plutôt qu'une spirale descendante.

Charlie Miner, analyste chez Third Bridge, a déclaré que comparer le ralentissement actuel de la technologie à un moment de bulle Internet serait "une grave exagération".

"Après une semaine d'exercices où nous avons entendu des PDG de premier plan discuter non seulement de la continuation, mais de l'accélération des dépenses d'infrastructure IA, nos experts pensent que les investisseurs devraient être inspirés par ce cycle d'innovation en cours", a déclaré Miner à CNN dans un e-mail.

Les valorisations technologiques en début de juillet "ont atteint leur point le plus élevé en plus de 20 ans ... vous devez digérer certaines de ces gains avant de pouvoir continuer", a déclaré Angelo Zino, analyste en technologie chez CFRA Research, à CNN.

Un retour aux fondamentaux ?

Il n'est pas comme si les géants de la technologie étaient en danger de manquer d'argent : rien qu'au dernier trimestre, Apple, Google, Microsoft, Meta et Amazon ont réalisé plus de 94 milliards de dollars de profits. Et malgré la baisse de lundi, qui semble déjà en train de se renverser, les actions d'Apple, Amazon, Microsoft, Meta, Google et Nvidia sont toutes en forte hausse année à ce jour.

Les actions technologiques pourraient simplement revenir à être échangées sur les fondamentaux de leurs activités principales, plutôt que sur les espoirs d'un avenir IA, maintenant que le potentiel de monétisation de cette technologie semble être à au moins une décennie de distance. Mais ces fondamentaux sont solides.

"Les deux principales tendances pour la grosse tech sont le cloud et les dépenses publicitaires numériques, et elles fonctionnent toutes les deux très bien, essentiellement conformément aux attentes ou mieux", a déclaré Zino.

En ce qui concerne les dépenses en IA, "que peuvent faire ces gars d'autre ?", a déclaré Zino. "Il n'y a que deux façons de gérer votre argent en ce moment : dépenser agressivement pour la croissance future, ou rendre plus d'argent aux actionnaires. Et ils font les deux."

En effet, Google et Meta ont annoncé plus tôt cette année qu'ils allaient commencer à verser des dividendes trimestriels pour la première fois.

La question Google

La plus grande inconnue qui plane sur l'industrie technologique est de savoir ce qui pourrait arriver à Google maintenant qu'il a été jugé monopole. La société a déclaré qu'elle ferait appel de la décision. Mais si elle est maintenue, elle pourrait conduire à des remèdes allant d'une amende à la dissolution des contrats exclusifs qui ont fait de Google le moteur de recherche par défaut, et potentiellement même à une scission de la société.

La domination de Google dans la recherche en ligne a alimenté son immense activité publicitaire en ligne. Tout ce qui menace sa part de marché pourrait également mettre en danger cet activité principale, déjà confrontée à des menaces concurrentielles de nouveaux outils IA.

De plus, la décision du juge lundi pourrait influencer la manière dont les tribunaux évaluent d'autres procédures antitrust en cours contre Apple, Amazon, Microsoft et Meta. Une définition changeante de ce qui constitue un comportement anti-concurrentiel dans la tech pourrait toucher au cœur des activités principales de ces entreprises - par exemple, la façon dont Apple propose ses services exclusifs aux utilisateurs ou la façon dont Amazon travaille avec les vendeurs tiers de détail.

Cela pourrait également encourager les législateurs qui cherchent à renforcer la réglementation sur le pouvoir de la grosse tech.

"C'est une immense victoire pour le peuple américain et montre l'importance de faire respecter nos lois antitrust et pourquoi je plaide pour des règles de la route pour la concurrence pour les grandes entreprises technologiques", a déclaré la sénatrice Amy Klobuchar dans un communiqué suivant la décision.

Mais il faudra des mois, si ce n'est des années, avant que des conséquences potentielles ne tombent sur Google, à mesure que se déroulent les procédures sur les remèdes potentiels et un appel.

Et la plupart des analystes pensent qu'un démantèlement de Google est peu probable, et que la force de l'entreprise l'aiderait à supporter les autres solutions potentielles du gouvernement.

"Les consommateurs aiment généralement Google, sont à l'aise avec lui, et, même s'ils sont confrontés à un choix lors de l'ouverture d'un nouveau dispositif, vont rester avec ce qu'ils connaissent", a déclaré Miner. "Cette décision inspirera une confiance à court terme pour DuckDuckGo, Yahoo et autres concurrents de la recherche Google. Cependant, ils font face à une rude bataille pour former des partenariats et construire leur marque pour grignoter la part de marché de 90 % de Google."

