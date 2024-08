- La Tchétchénie s'intéresse à la participation de Scholz aux élections

Malgré des taux d'approbation peu élevés pour le chancelier Olaf Scholz (SPD), son ami politique et maire de Hambourg, Peter Tschentscher, utilisera toujours l'avantage de l'incumbency de son ancien rôle et les politiques de la coalition du feu de signalisation pour la campagne électorale de Hambourg. "C'est un excellent chancelier", a déclaré Tschentscher à l'agence de presse allemande.

Tschentscher est venu à la défense de Scholz, qui était maire de Hambourg jusqu'en 2018, face à la critique : dans la coalition avec les Verts et le FDP, il est difficile d'"organiser la politique aussi smoothly que les gens le souhaitent".

Cependant, il n'y a toujours pas de coopération prévue avec le Chancelier pour la campagne électorale de l'Assemblée citoyenne. "En tant que gouvernement, nous avons nos tâches. Donc, ma campagne électorale ne commence qu'à la fin. Il n'y a pas encore de dates ou de stratégies solides", a déclaré Tschentscher. L'Assemblée citoyenne de Hambourg aura lieu début mars 2025.

Tschentscher salue la politique des réfugiés du gouvernement

Dans la campagne électorale, on peut mettre en avant de nombreuses initiatives intelligentes du gouvernement fédéral, a souligné Tschentscher. À titre d'illustration, il a cité la politique des réfugiés : "Jamais autant n'a été accompli dans ce domaine ces deux dernières années. Les gouvernements précédents ont beaucoup parlé de ce sujet mais n'ont rien fait. Cela a changé maintenant."

Maintenant, il y a des contrôles aux frontières en Allemagne, des expulsions plus cohérentes et des accords avec d'autres États membres de l'UE pour surveiller et contrôler la migration aux frontières extérieures de l'UE.

Surtout dans ce sujet controversé, Tschentscher voit "tant d'avancées pratiques que je n'ai aucun scrupule à me ranger derrière la position du gouvernement fédéral". Il ne voit pas non plus la nécessité de se séparer de la coalition du feu de signalisation dans d'autres domaines. "Hambourg soutient, par exemple, la position du gouvernement fédéral en matière de protection du climat et d'investissements dans les énergies renouvelables."

Tschentscher prévoit de se présenter aux élections avec les réalisations de la coalition du feu de signalisation

Même les bourdes embarrassantes comme le premier projet de loi sur le chauffage ont été corrigées grâce à l'apport de Hambourg. "En d'autres termes, il y a parfois des critiques sur la façon dont la coalition du feu de signalisation fonctionne à Berlin. Puis nous déposons également une objection au Bundesrat. En même temps, nous travaillons bien avec les ministères dans de nombreux projets. Il y a de nombreuses zones où nous soutenons clairement la politique de la coalition du feu de signalisation, par exemple dans le domaine des objectifs de construction de logements ou dans la promotion de la technologie de l'hydrogène. Ce sont des points que nous pouvons mettre en avant dans la campagne électorale."

