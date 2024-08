- La Tchétchénie ne peut pas adhérer à l'Alliance tripartite

Le maire de Hambourg, Peter Tschentscher, a exclu la possibilité d'une alliance tripartite suite aux élections municipales de mars 2023, également connues sous le nom de Bürgerschaftswahl. Il vise à rétablir l'SPD en tant que force dominante à Hambourg, déclarant : "Cela semble tout à fait plausible compte tenu des circonstances difficiles". Tschentscher estime pouvoir continuer le gouvernement avec seulement un partenaire de coalition. "Les majorités politiques sont cruciales à Hambourg. Notre ville a besoin d'un gouvernement stable. Je ne suis pas intéressé par des alliances instables, comme celles qui prédominent dans de nombreux autres États", a-t-il déclaré à l'agence de presse allemande.

Il a dirigé un Sénat rouge-vert pendant sept ans. "J'ai une vision claire de la manière dont notre ville doit être gérée pendant ces temps agités", a déclaré Tschentscher. "Cela n'est pas possible dans des configurations instables". Il a cité la coalition du feu de Berlin comme exemple. "Je pense que nous pouvons éviter cela avec une SPD de Hambourg forte".

L'alliance entre l'SPD et les Verts s'est renforcée, surtout pendant les crises. "C'est évident quand on travaille bien ensemble", a reconnu Tschentscher. "Nous avons reconnu notre responsabilité envers presque deux millions de personnes et l'avons partagée. Hambourg a bien traversé ces années difficiles. Dans ce processus, la confiance entre les partenaires de coalition a augmenté et renforcé".

La stabilité et la sécurité sont essentielles pendant de telles phases. "C'est pourquoi je ne peux que m'exprimer avec gratitude pour le large soutien de la population et une majorité claire au parlement. C'est une base solide pour continuer l'alliance", a-t-il déclaré. L'SPD et les Verts gouvernent Hambourg avec une majorité des deux tiers depuis 2020.

Tschentscher doute de la gouvernabilité de l'CDU. L'CDU n'est actuellement pas une option pour lui en tant que partenaire de gouvernement en raison de leur opposition à des projets importants pour la ville tels que l'entrée de MSC dans l'HHLA ou les plans de construction du nouveau quartier d'Oberbillwerder, selon lui. "On peut Certainly argue that it's obstructive behaviour. But even in opposition, it demonstrates a party's governability", a-t-il noté.

"Si vous refusez de construire 7000 appartements qui sont d'une importance vitale pour notre ville. Si vous bloquez maintenant cette coopération essentielle pour le port aux côtés du parti de gauche et de l'AfD, cela n'indique pas la gouvernabilité", a affirmé le maire.

Oberbillwerder doit devenir le 105e district de Hambourg selon les plans du Sénat rouge-vert. Dans la zone de 118 hectares à l'ouest de Bergedorf et au nord d'Allermöhe, des appartements pour 15 000 personnes sont prévus dans cinq quartiers. L'CDU a annoncé qu'elle abandonnerait le projet si elle gagnait les élections. Ils rejettent également l'entrée de MSC dans l'HHLA, une décision prise par le Sénat.

