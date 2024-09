La taille de la Pixel Watch 3 est enfin révélée

La troisième itération de la Pixel Watch 3 ne révolutionne pas, mais elle se targue incontestablement d'un avantage de taille par rapport à son prédécesseur. Les tests en situation réelle ont montré que les dernières fonctionnalités de fitness et de santé impressionnent, bien qu'il y ait encore de la marge pour l'amélioration.

La Pixel Watch 2 était un produit louable et réussi pour ntv.de, et la deuxième montre connectée de Google s'est démarquée dans les classements de Stiftung Warentest. La montre connectée a excellé en matière de fonctions de fitness, de communication et d'utilisation, mais sa durée de vie de la batterie n'a pas atteint les attentes. De nombreux utilisateurs ont également critiqué la taille de l'écran et son large pourtour. La Pixel Watch 3 montre des améliorations, mais elle présente encore des défauts.

La taille compte

Google a répondu aux demandes des utilisateurs en proposant, en plus du modèle de 41 millimètres au prix de 399 euros, une variante plus grande de 45 millimètres pour 449 euros. Le modèle plus petit que nous avons testé pour cet article a connu une augmentation de 10 % de la taille de l'écran grâce à la réduction par Google du pourtour autour du panneau. Bien que cela puisse sembler mineur, cette amélioration améliore considérablement la lisibilité. La variante plus grande se targue d'une augmentation de 40 % de la surface visible sans paraître excessivement volumineuse. Les utilisateurs aux poignets plus larges sont particulièrement bien servis par la taille plus grande.

Batterie : succès mitigé

La variante de 45 millimètres dispose d'une batterie plus importante, mais Google ne garantit pas plus de 24 heures d'utilisation pour les deux versions avec l'affichage toujours actif. Lorsque l'écran reste noir, la Pixel Watch 3 peut tenir jusqu'à 36 heures. Dans la pratique, la variante de 41 millimètres a tenu un peu plus longtemps, mais elle avait besoin d'être rechargée à l'heure du petit déjeuner. Avec l'affichage toujours actif désactivé, elle a tenu jusqu'à l'heure du déjeuner.

Cela suggère une légère amélioration par rapport à son prédécesseur, mais la différence n'est pas significative. Avec un peu de pratique, la gestion de la durée de vie de la batterie est possible, car la montre se charge rapidement. Elle atteint 50 % de charge en environ 25 minutes et est complètement chargée en environ une heure. La Pixel Watch 3 reste chargée sur une station d'accueil avec des broches, ce qui est efficace mais moins élégant que les options concurrentes telles que l'Apple Watch.

Affichage plus lumineux et meilleur

Google affirme que l'affichage de la Pixel Watch 3 peut être deux fois plus lumineux que la deuxième génération. Bien que cela n'ait peut-être pas été apparent lors de nos tests, l'affichage était toujours facilement lisible en plein soleil. Plus impressionnant, l'écran peut maintenant être réduit à 1 nit dans l'obscurité, réduisant les perturbations dans des situations telles que les cinémas.

L'affichage de la Pixel Watch 3 a également démontré des images plus fluides et esthétiques lors de tests pratiques avec des taux de rafraîchissement allant de 1 à 60 Hz, une amélioration par rapport au taux de rafraîchissement de 30 Hz de son prédécesseur. La touche écran était également plus réactive, bien que la montre utilise toujours le chipset Snapdragon W5 Gen 1 de Qualcomm.

Enfin, la Pixel Watch 3 prend en charge la communication en champ proche à bande ultra-large, permettant un suivi de position plus précis via le réseau "Trouver mon appareil" de Google et permettant à la montre d'agir comme une clé de voiture pour les véhicules compatibles.

Enfin, la Pixel Watch 3 introduit une vue en grille pour l'affichage des applications, ainsi que la possibilité de télécharger des cartes hors ligne sur le stockage de la montre. Toutes ces améliorations généralisent l'expérience utilisateur.

Avec la nouvelle itération viennent des fonctions de fitness améliorées ou renforcées. Certaines fonctions sont gratuites, mais pour accéder à un ensemble plus complet d'outils, les utilisateurs doivent souscrire à un plan Fitbit payant d'environ 9 euros. Les capteurs utilisés pour les mesures restent les mêmes que ceux de la Pixel Watch 2.

Une fonction intéressante est le résumé du matin, qui comprend un score de préparation quotidienne basé sur la variabilité de la fréquence cardiaque au repos, le niveau d'oxygène dans le sang et l'analyse du sommeil. Cela fournit aux utilisateurs une échelle de 1 à 100 indiquant leur préparation à l'exercice, le niveau d'intensité à viser et les étapes à suivre pour atteindre leur objectif. During testing, these measurements proved generally accurate, with the indicated daily readiness closely aligning with personal feelings of readiness.

Since many people enjoy running, the Pixel Watch 3 offers numerous new features tailored to this audience. It assists in run planning by allowing users to set goals for distance, time, pace, or heart rate zones and then to create interval runs with designated intervals.

During a run, the watch offers haptic and audible feedback, such as alerting the user when they're lagging behind or ahead of pace, or signaling when the next interval is approaching. Post-workout, users receive an analysis. Subscribers gain access to AI-powered run recommendations based on their goals and past workouts.

Conclusion

L'innovation la plus remarquable de la Pixel Watch 3 est sa variante de taille 45 millimètres. Même sur le modèle de 41 millimètres, les améliorations de l'affichage sont très remarquables. Si les nouvelles fonctions de fitness conviennent ou non à une personne dépend de ses préférences et de ses besoins. Ceux qui n'ont pas besoin d'analyses approfondies ou qui préfèrent un écran plus petit peuvent trouver le prédécesseur presque équivalent, actuellement disponible en ligne à partir de 230 euros.

Google a amélioré la luminosité et les capacités de régulation de l'écran sur la Pixel Watch 3, ce qui le rend plus facile à lire dans différentes conditions d'éclairage. Google propose également une variante de 45 millimètres de la montre, répondant aux utilisateurs aux poignets plus larges et améliorant la lisibilité avec son pourtour réduit.

