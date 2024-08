- La sympathie souveraine: le prince Charles visite les lieux de souffrance

Profonde tristesse et inquiétude. L'intensité de ces émotions devrait être palpable pour Charles III lors de sa visite à Southport, dans le nord-ouest de l'Angleterre. Le centre-ville est rempli de montagnes de fleurs, de peluches et de ballons, souvent de couleur rose, servant de tributs aux trois filles qui ont été brutalement poignardées à mort il y a environ trois semaines, laissant huit autres enfants blessés. Le roi s'entretient avec certains de ces enfants, souhaitant connaître directement leurs épreuves.

Le 29 juillet a révélé des fissures profondes dans la société britannique. La visite de Charles III à Southport sert non seulement de symbole de ses condoléances, mais aussi de tentative de transmettre la sympathie de la nation envers la ville. L'attaque horrible a détourné l'attention des jeunes victimes et de leur impact dévastateur sur les familles et les communautés de Southport, une ville de près de 90 000 habitants. Des groupes d'extrême droite ont détourné les hommages, déclenchant des violences en ville pendant plus d'une semaine, alimentés par des allégations selon lesquelles des immigrants occupaient des logements.

La haine est née de fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux, affirmant à tort que l'auteur de l'attaque de Southport était un migrant musulman. Des comptes influents ont amplifié ces fausses narrations. Malgré l'identification rapide par la police d'un suspect de 18 ans né au Royaume-Uni et ayant des parents rwandais, les émeutiers ont persisté. Nigel Farage, figure de proue de l'extrême droite, a même suggéré que les autorités mentaient, attisant encore plus la situation déjà volatile.

Des villes comme Hartlepool, Londres, Middlesbrough, Liverpool, Belfast, Bristol, Rotherham et Plymouth sont devenues des cibles, les logements pour demandeurs d'asile étant souvent pris pour cible. Plus d'une centaine de policiers ont été blessés en tentant de contenir les émeutiers qui brûlaient des voitures et pillaient des magasins sans distinction. Une vidéo montrant un homme arrêtant des véhicules et questionnant la nationalité de leurs occupants a également suscité une grande inquiétude.

Finalement, la majorité pacifique s'est levée. Des milliers de personnes ont manifesté dans plusieurs villes contre la violence et pour la tolérance. Soudain, les images de résidents unis pour nettoyer le chaos et partager de la nourriture et des boissons dans des mosques ont dominé les médias, symbolisant l'unité et la solidarité.

Charles III fait référence à ces actions d'unité et de résilience lorsqu'il exprime son approbation de ces manifestations d'esprit communautaire. Les actes extrêmes d'une minorité ont été rencontrés par la passion et la résistance de la majorité, selon le communiqué royal.

À Southport, la foule accueille le roi avec des applaudissements tonitruants. Charles III cherche à réaffirmer son message d'unité et de deuil ensemble pour Bebe (6 ans), Elsie (7 ans) et Alice (9 ans). Les filles assistaient à un cours de danse de Taylor Swift, prévu comme une pause amusante dans leurs routines. C'est à ce moment-là que l'attaque au couteau a eu lieu. Même la célèbre chanteuse américaine, dont le concert devait célébrer l'événement au stade de Wembley à Londres, a rencontré des survivants avant son spectacle. À la capitale britannique, Charles III rencontrera également les familles des défuntes demain.

Les blessures infligées par l'attaque et les émeutes subséquentes mettront beaucoup de temps à guérir. La peur a saisi de nombreux membres de la communauté musulmane, les incitant à éviter de sortir dans les rues. Le roi Charles III chérit profondément les différentes religions, comme il l'a souvent exprimé.

Là où le roi cherche à consoler et à apaiser, le gouvernement britannique cherche avant tout la justice. Le Premier ministre Keir Starmer, ancien directeur du service de la Crown Prosecution, avait déjà appelé à nommer et à condamner les fauteurs de troubles pendant les émeutes : "Nom et honte". Quiconque souhaite en savoir plus sur les délinquants condamnés peut accéder à ces informations sur le site web de la BBC, qui les classe en sections telles que "peines longues", "infractions en ligne" et "femmes".

Le système judiciaire a été en activité continue depuis plusieurs jours, condamnant plusieurs délinquants par jour, certains devant un public en direct. Un père de 38 ans, qui a lancé des briques et des bouteilles sur la police, a été condamné à deux ans et demi de prison. Une mère de six enfants, qui a lancé une brique sur la police et incité un adolescent à faire de même, a été condamnée à deux ans de prison. Le juge a souligné que

Lire aussi: