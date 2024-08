- La suspension des services de S-Bahn à BER à partir de la mi-septembre.

À cause de projets de construction en cours, il y aura des perturbations importantes dans les services de S-Bahn vers l'aéroport de Berlin Brandenburg (BER), à partir de mi-septembre. Initialement, les lignes S9 et S45 seront temporairement interrompues entre BER et Schönleinstraße du 16 septembre au 14 octobre, selon l'annonce de la S-Bahn. Après cette période, l'interruption entre Schönleinstraße et Adlershof sera levée, mais les services de S-Bahn vers l'aéroport ne reprendront pas avant le 8 novembre. Cela a été rapporté précédemment par "Berliner Morgenpost".

Entre-temps, la société mettra en place des bus de substitution entre Schönleinstraße et BER pour le confort des passagers. De plus, les voyageurs peuvent opter pour des trains régionaux plus rapides comme le RE 8, l'express aéroport FEX ou le RB 23 depuis Berlin.

Cependant, d'autres lignes de S-Bahn dans le sud-est de Berlin subiront également des perturbations, telles que celles entre Grünau et Schönleinstraße, Königs Wusterhausen et Grünau, et Spindlersfeld et Hermannstraße.

During this disruption period, passengers can rely on transport alternatives like bus services for their journey between Schönleinstraße and Berlin Brandenburg Airport (BER). Furthermore, the need for rapid transportation can be met by utilizing trains such as the RE 8, airport express FEX, or RB 23, which fall under the realm of transport and telecommunications infrastructure.

Lire aussi: