La superstar Ingebrigtsen est complètement blanche dans le duel de rage

La star de la course norvégienne Jakob Ingebrigtsen surprend en ne remportant aucune médaille sur 1500 mètres, trois ans après avoir remporté l'or à Tokyo. Le jeune homme de 23 ans impose son rythme pendant longtemps, mais c'est finalement l'Américain Cole Hocker qui remporte la victoire de manière inattendue, en établissant un nouveau record olympique.

Dans une course haletante, Cole Hocker a volé la vedette à Jakob Ingebrigtsen, le prodige norvégien, et à Josh Kerr, le Britannique, en remportant l'or olympique sur 1500 mètres de manière inattendue. L'Américain a remporté la finale dramatique en 3'27"65, un nouveau record olympique. Kerr a dû se contenter de l'argent en 3'27"79, tandis qu'Ingebrigtsen, champion olympique en titre, a terminé quatrième en 3'28"24, derrière le coéquipier de Hocker, Yared Nuguse (3'27"80).

Au départ, tous les regards étaient tournés vers le duel entre les deux stars, Ingebrigtsen et Kerr. Champion d'Europe, Ingebrigtsen avait manqué son premier titre mondial sur 1500 mètres face à Kerr l'an dernier à Budapest, et les deux rivaux avaient échangé des piques verbales à plusieurs reprises. Ingebrigtsen avait notamment accusé Kerr d'éviter les compétitions, y compris les duels directs avec lui. Kerr, champion du monde, avait manqué le rendez-vous en juillet aux Championnats d'Europe à Rome.

Kerr voulait répondre sur la piste à Paris. En demi-finales, les deux hommes se sont rencontrés et ont failli franchir la ligne d'arrivée ensemble, se regardant droit dans les yeux sur les 20 derniers mètres. En finale, Ingebrigtsen, qui visait un doublé or sur 1500 et 5000 mètres à Paris, a pris les devants et a maintenu un rythme élevé. Environ 250 mètres avant l'arrivée, Kerr a attaqué et a pu espérer l'or sur la ligne droite finale. Mais Hocker a eu le meilleur sprint final.

Robert Farken de Leipzig a manqué de peu la finale, terminant à 32 centièmes de seconde du qualifié. Le deuxième représentant allemand, Marius Probst, a été éliminé en repêchage.

Malgré la rivalité intense entre Ingebrigtsen et Kerr, les Jeux olympiques de 2024 à Paris ont réservé une surprise avec la victoire de Cole Hocker sur 1500 mètres, en établissant un nouveau record olympique.

