La superstar de la NFL JJ Watt et le directeur de l'écurie Haas F1 Guenther Steiner, la plus improbable des bromances

Mais JJ Watt et Guenther Steiner sont en train de briser ce moule.

Le triple joueur défensif de l'année de la NFL est tombé amoureux de la Formule 1 grâce au documentaire immersif à succès de Netflix, "Drive to Survive", et son personnage préféré n'était autre que le directeur de l'écurie Haas, Guenther Steiner.

L'avunculaire homme de 57 ans est devenu l'un des favoris des fans pendant la documentation de la série sur la saison de F1, attirant notamment l'attention de Watt, le défenseur vedette de l'Arizona Cardinal.

En mars de cette année, après que les pilotes Haas Kevin Magnussen et Mick Schumacher ont terminé respectivement cinquième et onzième au Grand Prix de Bahreïn, Watt a tweeté : "Que quelqu'un mette Guenther Steiner devant une caméra et me l'injecte dans les veines. KMag 5e et Mick 11e ?!? Défoncez toutes les portes !"

En conséquence, Watt et son jeune frère TJ - également défenseur vedette des Pittsburgh Steelers et joueur défensif de l'année en titre - ont été invités dans le garage et les stands de Haas avant le Grand Prix de Miami.

Pendant leur séjour dans les stands, les frères Watt ont passé du temps avec les ingénieurs et se sont essayés aux arrêts rapides qui font l'admiration des fans.

Watt a déclaré à Amanda Davies de CNN Sport que bien qu'il doive "travailler dessus", il pense que s'il "revenait quelques fois et en avait plus, je pense que j'aurais pu être une rock star".

Steiner, quant à lui, voit une saine concurrence entre les deux frères stars de la NFL.

"Je pense que son plus grand défi était de battre son frère. Je l'ai vu, je l'ai observé quand ils le faisaient", a-t-il déclaré à Davies.

"Ils voulaient juste se battre l'un l'autre. Ils voulaient se battre l'un l'autre : "J'étais meilleur que toi". Et comme il était le plus âgé, il voulait évidemment être l'homme. Ce n'est pas facile. Tout le monde pense que ces arrêts au stand sont faciles, mais c'est un véritable défi.

Après le week-end captivant qu'il a vécu, Watt a de nouveau fait l'éloge de Steiner sur Twitter.

"Quelle que soit l'équipe dont Guenther Steiner est le directeur, je suis un fan", a-t-il écrit. "Nous avons été très impressionnés par la qualité de notre travail et de notre travail, et nous avons eu l'occasion d'en discuter avec nos collègues.

"Nous ne tenons peut-être pas dans la voiture, mais nous pouvons la soulever.

Apprendre

Watt et Steiner sont les deux extrémités de l'échelle physique.

L'un est un Goliath massif et imposant, l'autre un Européen plus petit, légèrement grisonnant, avec une moustache caractéristique.

"C'est une superstar", dit Steiner à propos de Watt. "C'est un véritable homme. Regardez notre taille. Je suis une petite souris par rapport à lui".

Mais ce qui manque à Steiner en termes de taille physique, il le compense en termes de personnalité.

Watt s'est entiché de sa nature charismatique, allant jusqu'à le qualifier de "célébrité assez massive par ici". Mais c'est son honnêteté qui a vraiment conquis le cœur du jeune homme de 33 ans.

"Je pense que c'est la passion, l'excitation, le travail d'équipe et l'énergie qui en découlent. Je pense en particulier à cela", a expliqué Watt. "Et je pense que la raison pour laquelle les gens s'attachent à Guenther, c'est son énergie, l'importance qu'il accorde à son équipe et à ses joueurs, l'attention qu'il leur porte, ainsi qu'un peu de flamboyance, de caractère et de langage pittoresque.

"Mais c'est vrai, c'est honnête, c'est vrai. Et vous pouvez voir que cela signifie quelque chose, et je pense que c'est ce qui est si cool à ce sujet.

Pendant son séjour au GP de Miami - la première course sur le nouveau circuit de Floride - Watt a découvert le fonctionnement interne de l'écurie Haas F1.

Il a passé du temps avec Magnussen et Schumacher, ce qui lui a permis de découvrir les méthodes de travail de l'équipe américaine.

Et même pour quelqu'un qui exerce son métier dans un sport axé sur les détails - avec des livres de jeu et des régimes précis - Watt a admis qu'il était impressionné par la précision requise pour réussir dans ce sport.

"La quantité de choses qui doivent se dérouler correctement pour que ce sport soit une réussite. Je veux dire, chaque petit écrou et boulon, et il y a un gars avec du Windex qui essuie l'aile, et juste la quantité de choses et le nombre de personnes qu'il faut pour que cela réussisse, et si une personne se trompe une fois, tout peut s'écrouler. C'est incroyable de voir tout cela en mouvement".

Croissance

Les frères Watt n'étaient pas les seules superstars de la NFL aperçues dans la voie des stands du GP de Miami.

Tom Brady, sept fois champion du Super Bowl et actuel quarterback des Tampa Bay Buccaneers, a été photographié avec d'autres légendes du sport, Michael Jordan et David Beckham.

L'événement a été décrit comme le "Super Bowl de la F1" par Lewis Hamilton à Brady plus tôt dans la semaine, et il avait certainement l'air d'un événement phare avec les célébrités de la liste A présentes.

Bien que Max Verstappen ait réalisé une performance dominante pour remporter le titre inaugural, il s'agissait d'un événement phare du calendrier de la F1, et Steiner pense qu'il peut avoir un effet positif sur la croissance du sport aux États-Unis.

"Pouvons-nous continuer à le faire ? Je ne sais pas, parce que l'année prochaine, il y a Las Vegas, c'est sûr, mais je pense que Liberty Media sait exactement ce qu'il faut faire", a déclaré Steiner.

"Comme ils ont amené la Formule 1 jusqu'ici, ils sauront comment faire pour la prochaine étape. Et je pense que la prochaine chose à faire est de stabiliser le circuit ici, là où il se trouve. Ensuite, lorsque nous serons prêts, nous pourrons encore nous améliorer.

"Mais pour l'instant, je pense que nous sommes à un niveau élevé. Et même s'il y a un peu moins dans les années à venir, je ne pense pas que ce soit un drame parce qu'il y a tellement d'intérêt pour le moment. Et je trouve que c'est formidable et que ce que Liberty a fait avec son sport aux États-Unis est tout simplement fantastique.

Source: edition.cnn.com