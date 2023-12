La superstar de la NBA Kevin Durant demande à être échangée par les Brooklyn Nets, selon certaines informations

Selon ESPN, Rich Kleiman, le directeur commercial du joueur de 33 ans, a déclaré à Wojnarowski qu'il travaillait avec Sean Marks, le directeur général des Nets, à la recherche d'un partenaire commercial. Wojnarowski rapporte que les Phoenix Suns et le Miami Heat font partie de la liste de souhaits de Durant.

CNN a contacté les Nets et Kleiman pour un commentaire, mais n'a pas eu de réponse immédiate.

Durant a rejoint les Nets avant la saison 2019 dans le cadre d'un accord de signature et d'échange avec les Golden State Warriors et vient de terminer sa troisième saison avec la franchise, avec une moyenne de 29,9 points, 7,4 rebonds et 6,4 passes en 55 matchs. Durant a signé une prolongation avec Brooklyn à l'intersaison et est sous contrat jusqu'à la saison 2025/26.

Durant a été recruté par les SuperSonics de Seattle au premier tour de la NBA Draft 2007 à l'Université du Texas. Durant a été sélectionné pour 12 matchs des étoiles et a été deux fois champion de la NBA.

La demande d'échange de Durant intervient quelques jours après que son coéquipier des Nets, Kyrie Irving, a fait jouer son option de joueur avec l'équipe pour la saison 2022/23, selon Charania et Wojnarowski.

Irving semblait se diriger vers la sortie avant de faire jouer son option de 37 millions de dollars, mais selon Wojnarowski, Durant et Irving "veulent continuer à jouer ensemble", mais pas à Brooklyn.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com