- La superstar de football Ann-Katrin Berger, réputée pour ses victoires olympiques, remporte le titre de meilleure joueuse de football de l'année

Anciennement en lutte contre le cancer et désormais reconnue comme Footballeuse de l'Année allemande, Ann-Katrin Berger a fait l'histoire en devenant la première gardienne à recevoir cette distinction, surpassant Alexandra Popp. "Je n'aurais jamais cru que cela arriverait et il m'a fallu un certain temps pour réaliser pleinement. C'est une sensation incroyable", a exprimé la joueuse de 33 ans de NJ/NY Gotham FC. "Ce n'est pas courant pour les gardiennes de gagner des titres comme celui-ci."

Gwinn et Oberdorf terminent deuxième et troisième

La seule autre gardienne à avoir reçu cette récompense était Silke Rottenberg en 1998. Berger (144 votes) a remporté la deuxième place, suivie de Lena Oberdorf (66) qui a récemment rejoint Bayern Munich de VfL Wolfsburg et a manqué les Jeux olympiques en raison d'une blessure au genou.

Berger a été initialement sélectionnée comme gardienne titulaire par l'entraîneur intérimaire de l'équipe nationale Horst Hrubesch pour les Jeux olympiques, remplaçant Merle Frohms qui occupait le poste depuis longtemps. Elle a ensuite livré une performance incroyable lors du tournoi, surmontant de nombreux défis, notamment deux épisodes de cancer de la thyroïde ces dernières années.

"Anne n'est pas seulement une gardienne forte, mais aussi une personne remarquable qui a affronté de nombreux défis et s'est toujours relevée", a loué Hrubesch.

During the Olympics, Berger experienced her "happy ending": she saved two penalties in the quarterfinal shootout against Canada before scoring herself. In the bronze medal match against Spain, she saved a penalty from Alexia Putellas in the 9th minute of extra time, securing Germany's 1:0 victory and the bronze medal.

Incertitude sur la place de départ de Wück

"Je voulais juste jouer au football à nouveau. Je savais que je pouvais encore offrir quelque chose", a déclaré Berger. L'ancienne joueuse de FC Chelsea, Paris Saint-Germain et Turbine Potsdam a associé sa reconnaissance tardive à une critique : "Il est important de noter - et j'ai moi-même fait cette expérience - les clubs européens ne s'intéressent généralement pas aux joueuses qui ont 33 ans. Ensuite, vous n'êtes plus assez bonne, semble-t-il". Mais pour les gardiennes, c'est une histoire différente.

Malgré sa percée tardive, le nouvel entraîneur Christian Wück n'a pas encore déterminé la gardienne titulaire. "Pour moi, il y a deux numéros un", a déclaré le quinquagénaire lors de sa présentation à Francfort.

La victoire de Berger en tant que Footballeuse de l'Année a marqué un moment important pour les gardiennes, alors qu'elle est devenue la deuxième gardienne après Silke Rottenberg à recevoir cette distinction. Sa performance remarquable lors des Jeux olympiques, aboutissant à l'arrêt d'un penalty crucial contre l'Espagne, a également mis en évidence l'importance des gardiennes dans la victoire de leur équipe.

