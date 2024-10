"La suite de Joker est moins rentable au cinéma" ou "Le deuxième volet de Joker ne réunit pas de foules au cinéma"

Le réalisateur Todd Phillips doit être tout aussi soulagé que la persona du Joker au début de la sortie du film "Joker: Folie à Deux". Le très attendu "Joker" a fait ses débuts aux États-Unis avec un chiffre d'affaires estimé à environ 40 millions de dollars, bien en deçà des prévisions, selon The Hollywood Reporter.

Les professionnels s'attendaient à ce que "Joker: Folie à Deux", avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga, rapporte au moins 50 à 60 millions de dollars lors de ses premiers jours. Cependant, ces prévisions ont été revues à la baisse tout au long du week-end d'ouverture car l'intérêt faiblissait, pour finalement se stabiliser à 47 millions de dollars - un chiffre que le film n'a pas atteint. The Hollywood Reporter attribue le mauvais résultat du film à une mauvaise bouche-à-oreille.

Le sequel est également largement devancé par les autres grands succès du box-office de cette année. Par exemple, "Inside Out 2" a rapporté environ 154 millions de dollars lors de son week-end d'ouverture, tandis que "Deadpool & Wolverine" a rapporté près de 211 millions de dollars. Avec un budget de production d'environ 200 millions de dollars, "Joker: Folie à Deux" a coûté plus de trois fois plus cher que son prédécesseur très acclamé.

Expérimentation de genre audacieuse ?

Les critiques, tant nationales qu'internationales, ont critiqué "Joker: Folie à Deux". Le public semble également déçu, comme l'indiquent divers sites de critiques en ligne. Actuellement, seule une moyenne de 33 % des critiques et 31 % des critiques du public sur Rotten Tomatoes sont positives.

Bien que la performance de Joaquin Phoenix n'ait fait l'objet d'aucune critique et que l'interprétation de Lady Gaga en Harley Quinn ait impressionné les critiques, de nombreuses personnes ont critiqué la décision de Phillips de faire du film un musical. Comme le note ntv.de, cette orientation artistique tend à distraire de la force narrative de l'histoire sombre et destructive. Les spectateurs qui attendaient peut-être une suite au thème de thriller psychologique du premier film pourraient être déçus.

"Joker 2" s'est mieux vendu à l'étranger, avec 81,1 millions de dollars jusqu'à présent. Bien qu'il ait atteint les prévisions mondiales de 121,1 millions de dollars, le film a mal démarré en Allemagne, avec 351 000 admissions et 4,2 millions d'euros de recettes au box-office, selon les classements du cinéma allemand de Blickpunkt: Film.

L'endorsement de Francis Ford Coppola

Cependant, le réalisateur de "Joker" a reçu le soutien d'une source inattendue : Francis Ford Coppola, dont l'épopée auto-financée de 120 millions de dollars, "Megalopolis", rencontre actuellement des difficultés au box-office. Sur son compte Instagram officiel, l'homme de 85 ans a écrit : "J'ai toujours été un fan des films de Todd Phillips et je les trouve très divertissants. Depuis le fantastique 'The Hangover', il a constamment surpassé les attentes du public. Mes félicitations pour 'Joker: Folie à Deux' !"

