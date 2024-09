La Suisse prolonge le séjour défensif des Ukrainiens d'au moins 1,5 an

Suisse accorde un statut de protection aux réfugiés ukrainiens jusqu'au moins au 4 mars 2026

La Suisse a accordé un statut de protection aux réfugiés ukrainiens jusqu'au moins au 4 mars 2026. Les experts estiment que la situation en Ukraine ne va pas changer de sitôt. En mars 2022, la Suisse a fourni un statut de protection temporaire "S" aux réfugiés ukrainiens, qui les protège tant qu'ils sont exposés à une grave menace générale.

23:03 : Belgorod signale trois morts dans une attaque ukrainienne

Trois personnes ont perdu la vie suite à des attaques ukrainiennes sur la région frontalière russe de Belgorod, selon des habitants. Le gouverneur de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a déclaré que le village de Novaya Tavolzhanka avait été bombardé plusieurs fois par les forces ukrainiennes. Trois civils ont péri et deux autres ont été blessés dans l'attaque. La région frontalière de Belgorod est une cible fréquente pour les attaques aériennes et de drones ukrainiennes.

22:09 : Député ukrainien accuse la Russie d'attaquer des écoles

Le député ukrainien Roman Hryshchuk affirme que la Russie a intensifié ses attaques contre les institutions éducatives ukrainiennes alors que la nouvelle année scolaire commence. Hryshchuk, membre du comité de l'éducation au parlement, estime que cela fait partie d'une campagne intentionnelle pour intimider les Ukrainiens. Au cours des trois derniers jours, au moins 12 institutions éducatives, dont une académie militaire, une académie d'aviation, une université et des écoles à travers l'Ukraine, ont été endommagées par des attaques russes, faisant de nombreuses victimes.

21:36 : ISW : Poutine pense pouvoir soumettre l'Ukraine

Les analystes de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) estiment que le président russe Vladimir Poutine pense pouvoir soumettre l'Ukraine. Malgré les avancées de l'armée ukrainienne dans la région de Kursk, la stratégie de Poutine reste inchangée, selon l'ISW. Bien que l'offensive semble avoir ralenti les opérations militaires russes à un niveau opérationnel, elle n'a probablement pas entraîné de changement dans la stratégie globale de Poutine. Poutine affirme que la Russie peut atteindre ses objectifs en suivant une politique d'usure et en surpassant le soutien occidental. Par conséquent, Poutine n'est pas prêt pour des négociations qui ne mènent pas à la capitulation de l'Ukraine et à la soumission de l'Occident à ses exigences.

21:03 : La Serbie, candidate à l'UE, soutient Poutine

During a meeting on the sidelines of an economic forum in Vladivostok, Russian President Vladimir Putin met with Serbian Deputy Prime Minister Aleksandar Vulin. Putin mentioned that Serbian President Aleksandar Vucic was also invited to the upcoming BRICS summit in Russia in October. Vulin emphasized that Serbia is both a "partner of Russia" and a strategic ally. Serbia, therefore, "is under immense pressure." However, President Vucic's administration "will never join NATO, never impose sanctions against Russia, and never condone" actions against Russia from Serbian territory. Despite Serbia's ambitions to join the EU, it maintains good relations with Russia.

20:29 : Des milliers de personnes fuient Pokrovsk

Des milliers d'habitants supplémentaires fuient la ville ukrainienne de Pokrovsk, située à environ dix kilomètres de la ligne de front. Selon le gouverneur de la région de Donetsk, Vadym Fillaschkin, cité par Interfax Ukraine dans un bulletin, plus de 20 000 personnes ont évacué la ville en un mois. Environ 26 000 personnes restent à Pokrovsk, dont plus de 1 000 enfants. Avant le conflit, Pokrovsk comptait environ 65 000 habitants. Pokrovsk sert de importante plateforme logistique pour les forces armées ukrainiennes. Depuis des mois, les forces ukrainiennes se retirent d'une offensive russe dans la région. Récemment, des blogueurs militaires pro-russes ont rapporté que des troupes russes ont pénétré dans les villes de Selydove et d'Ukrainsk et y sont engagées dans des combats.

19:55 : Les États-Unis accusent la Russie de manipuler l'élection présidentielle

Les États-Unis ont accusé la Russie de chercher à manipuler l'élection présidentielle à venir en diffusant des informations ciblées. Selon le ministre de la Justice Merrick Garland, les médias d'État russes ont exploité des influenceurs américains non avertis pour diffuser leur campagne de désinformation. Les États-Unis ont imposé des sanctions, intenté des poursuites criminelles et saisi des domaines internet en réponse. Selon le département du Trésor américain, ces sanctions touchent dix personnes et deux organisations, dont des représentants de la chaîne de télévision d'État russe RT, des hackers et une organisation non gouvernementale liée à

18:58 Amélioration de l'attractivité de la Force de Défense Allemande grâce aux incitations

Le cabinet a accueilli favorablement la "Loi sur la transformation de notre époque", une initiative visant à renforcer l'attractivité du service dans les Forces armées allemandes. Cela comprend des règles d'horaires de travail plus flexibles et des incitations financières, comme pour les affectations temporaires. Un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré : "Notre objectif n'est pas seulement de conserver les personnel compétent dans nos rangs, mais aussi de recruter de nouveaux membres." Pour la brigade de Lituanie, qui renforce la défense de l'OTAN contre la Russie, ces incitations s'appliqueront également. Elles visent à faciliter la prise de décision concernant le relogement ou le retour, en particulier pour les raisons familiales, vers et depuis la Lituanie. Le ministère n'a pu fournir qu'une estimation approximative des coûts supplémentaires. La brigade de Lituanie a été allouée 40 millions d'euros pour 2025, 90 millions d'euros pour 2026 et 145 millions d'euros pour 2027. Le Bundestag votera sur cette législation en novembre.

18:27 Des bruits dérangeants entendus par un résident de Lviv

Les actions militaires russes à Lviv ont entraîné des morts, des chocs et des destructions. Une résidente de 27 ans, Yelizaveta, a rapporté avoir entendu des "cries horribles et inhumaines". Un journaliste de l'AFP a vu des véhicules calcinés et des débris éparpillés dans le centre-ville. Selon les autorités ukrainiennes, sept personnes ont perdu la vie et 53 ont été blessées à Lviv. Plus de 50 bâtiments, dont deux établissements médicaux et deux écoles, ont été endommagés dans le centre historique de la ville, selon le ministère de l'Éducation et de la Science.

18:09 Les États-Unis vont probablement accuser la Russie d'ingérence électorale

Les États-Unis s'apprêtent à accuser la Russie d'ingérence dans la campagne électorale actuelle, selon les médias. Les allégations porteront sur l'utilisation de plates-formes numériques pour diffuser des informations trompeuses auprès des électeurs américains, selon CNN, citant des sources. Les accusations visent principalement le média russe contrôlé par l'État, RT. Le département de la Justice des États-Unis avait précédemment mis en garde contre le fait que la Russie constituait une menace pour les élections du 5 novembre.

17:35 Incendie de forêt dans la zone d'exclusion radioactive de Tchernobyl

Un incendie de forêt s'est déclaré dans la zone d'exclusion radioactive entourant la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine. Environ 20 hectares sont en feu, selon le gouverneur de la région de Kyiv, Ruslan Kravchenko. Toutefois, le niveau de radiation de fond reste dans des limites acceptables. Plus de 200 pompiers, dont 50 soldats, ont été déployés et ont réussi à contenir les flammes. La cause de l'incendie reste inconnue. Le risque d'incendie accru dans la région de Kyiv au nord de l'Ukraine est dû aux températures élevées et à une sécheresse prolongée.

17:07 Morts et blessés sur un marché à Donetsk : accusations mutuelles

Des rapports de morts et de blessés provenant de la ville ukrainienne de Donetsk, annexée par la Russie, font surface. Les autorités d'occupation affirment qu'au moins trois personnes ont trouvé la mort et cinq autres ont été blessées suite à des frappes d'artillerie sur un marché. Les forces ukrainiennes sont accusées d'avoir bombardé le marché, entraînant la mort de trois personnes et d'un bus public, selon le chef de la République populaire de Donetsk, Denis Pushilin. Les médias d'État russes diffusent des images et des photos de marchés dévastés. Ces allégations ne peuvent être vérifiées par des sources indépendantes. Les forces militaires ukrainiennes, quant à elles, accusent l'autre camp d'avoir mené l'attaque. "Ils font tout pour sauver les apparences, la vie humaine n'a aucune importance pour eux", affirment-elles sur Telegram.

16:43 Démission acceptée à Kyiv, un député pourrait remplacer Kuleba

Le Parlement ukrainien, selon la Chambre des députés, a accepté la démission de quatre ministres. La lettre de démission de Dmytro Kuleba n'a pas été déposée. On s'attend à ce que le président Volodymyr Zelenskyy propose un successeur plus tard dans la journée. Andriy Sybiha, premier adjoint de Kuleba, est considéré comme un sérieux candidat. Malgré le changement imminent, l'expert politique Volodymyr Fesenko ne s'attend pas à des changements significatifs dans la politique étrangère de l'Ukraine.

16:21 Trente prisonniers politiques libérés par Lukashenko

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a gracie 30 manifestants opposants emprisonnés. Selon l'administration présidentielle, tous ont demandé la grâce, reconnu leurs erreurs, manifesté leur repentir et promis de respecter la loi à l'avenir. Le ministère de l'Intérieur surveillera cela. Ces déclarations ne peuvent être vérifiées. Le groupe comprend 23 hommes et 7 femmes, la plupart étant des mères de mineurs. Le média russe en exil "Meduza" affirme que l'opposition biélorusse en exil avait précédemment envoyé des listes de détenus gravement malades à l'administration de Minsk par l'intermédiaire d'intermédiaires. Plusieurs prisonniers de cette liste ont ensuite été graciés. L'opposition en exil accueille la libération mais ne la considère pas comme un signe de changement de cap. La répression politique et la torture persistent en Biélorussie, affirme la dirigeante de l'opposition Svetlana Tikhanovskaya, largement considérée comme la véritable gagnante des élections présidentielles de 2020. En savoir plus ici.

15:55 Attaque aérienne à Lviv tue presque toute une famille

Une prétendue attaque aérienne russe sur Lviv aurait prétendument coûté la vie à presque tous les membres d'une famille, selon la ville. Parmi les victimes figurent une femme de 43 ans et ses trois filles âgées de 7, 18 et 21 ans, selon le compte rendu du maire Andriy Sadovyi. Elles ont péri dans leur propre maison. Le mari est toujours en vie, mais dans un état critique, selon l'Université catholique ukrainienne. "Au cœur de l'Europe, la Russie organise la mort des Ukrainiens et de leurs familles. Les Russes massacrent nos enfants, notre avenir", écrit Sadovyi.

15:41 Scholz Défend le Déploiement de Missiles US : "L'Inaction Mettrait en Danger la Paix Ici"

Le chancelier Scholz critique les opposants au déploiement de missiles américains en Allemagne. "Il s'agit de préserver la paix ici et de prévenir les conflits", déclare le politique du SPD. "Il s'agit simplement de dissuader les éventuels agresseurs." Depuis des années, la Russie accumule des armes, en particulier des missiles, souligne Scholz. Le président Poutine a également violé les accords de désarmement tels que le traité FNI et a installé des missiles à Kaliningrad, à environ 530 kilomètres de Berlin par air. "Ignorer cette situation serait irresponsable", ajoute Scholz. "En effet, l'inaction mettrait en danger la paix ici. Je ne permettrai pas cela." En raison de l'agression de la Russie contre l'Ukraine, les États-Unis et le gouvernement allemand ont convenu de déployer à nouveau des missiles américains à plus longue portée sur le sol allemand à partir de 2026. Le parti de gauche (Die Linke) et l'AfD s'opposent à cela, le considérant comme une course aux armements qui met en danger la sécurité de l'Allemagne. Des critiques supplémentaires émergent au sein du SPD. En savoir plus ici.

15:18 Scholz Promet Plus de Systèmes de Défense Aérienne IRIS-T à l'Ukraine

Le chancelier Olaf Scholz a promis plus de systèmes de défense aérienne IRIS-T à l'Ukraine. Huit systèmes IRIS-T SLM et neuf systèmes IRIS-T SLS ont été commandés pour l'Ukraine, a déclaré Scholz sur le site des Forces armées allemandes à Todendorf, en Schleswig-Holstein. "Deux de chaque seront livrés cette année, les unités restantes en 2025". Quatre systèmes IRIS-T SLM sont déjà en service en Ukraine, accompagnés d'un nombre important de missiles et de trois systèmes IRIS-T SLS associés. Scholz a fait ces remarques lors de l'inauguration du premier système de défense aérienne IRIS-T pour les Forces armées allemandes à Todendorf.

14:55 Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande Exigent le Retrait Inconditionnel de la Russie

La Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande ont condamné l'agression de la Russie en Ukraine dans une déclaration conjointe lors de leur premier sommet en neuf ans. Dans une déclaration conjointe, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon exigent que la Russie "se retire immédiatement, complètement et sans conditions du territoire internationalement reconnu de l'Ukraine". Ils critiquent également la coopération militaire renforcée entre la Corée du Nord et la Russie. Il est "capital" pour les pays partageant des valeurs comme la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande de manifester leur solidarité, déclare Yoon, compte tenu des défis persistants posés par les autocracies. La Corée du Nord, qui est largement isolée sur le plan international, a récemment renforcé ses liens militaires avec la Russie.

13:47 Armée Allemande Déploie un Système : Comment IRIS-T SLM Protège l'Europe des MissilesIRIS-T SLM n'est pas nouveau en Ukraine. Pour intercepter des missiles russes supplémentaires plutôt que les quatre actuels, dix systèmes doivent être déployés dans le pays dans un proche avenir. Une livraison est reportedly imminente, selon des sources de sécurité. L'armée allemande prévoit également d'utiliser IRIS-T dans le Schleswig-Holstein.

13:21 Russie : Un autre Village Près de la Ville Ukrainienne de Pokrovsk Capturé

La Russie affirme avoir réussi à capturer l'ensemble du village de Karliwka, situé à environ 30 kilomètres de la ville stratégiquement importante de Pokrovsk dans l'est de l'Ukraine. Le ministère russe de la Défense affirme que l'armée russe a "libéré" le village. Pokrovsk sert de centre logistique important pour l'armée ukrainienne. Les forces ukrainiennes se retirent depuis plusieurs mois d'une avancée russe dans la région.

11:59pm Ukraine : La Crimée est Envahie par les Systèmes de Défense Aérienne

Les occupants russes de la Crimée utilisent toutes les ressources disponibles pour protéger le pont de Kerch, selon Dmytro Pletenchuk, porte-parole de la marine ukrainienne, selon Defense Express sur la télévision nationale ukrainienne. Des systèmes à courte et longue portée, notamment S-300, S-400 Triumf, S-500 Prometheus et Pantsir-S1, sont utilisés. La Crimée est "envahie par les systèmes de défense aérienne", a déclaré Pletenchuk, car elle a une importance à la fois pratique et symbolique pour les occupants. Le pont de Kerch, un projet prestigieux du président russe Vladimir Poutine, relie le sud de la Russie à la péninsule illégalement annexée et sert de voie d'approvisionnement vitale pour les forces russes dans le sud de l'Ukraine. Les combats continuent autour du pont. Kyiv a constamment déclaré son intention de libérer la péninsule, faisant du pont un point stratégique.

10:32 Poutine Annonce la Venue de Xi à la Réunion des BRICS en Russie

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé que le président chinois Xi Jinping assistera au prochain sommet des BRICS en Russie en octobre. "Comme convenu, nous attendons la venue du président chinois Xi Jinping au sommet des BRICS", a déclaré Poutine lors d'une réunion avec le vice-Premier ministre chinois Han Zheng sur la marge du Forum économique de l'Est à Vladivostok. Poutine a également proposé une "réunion de travail bilatérale" avec Xi. Fondé en 2009 par le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, le groupe des BRICS comprend maintenant l'Afrique du Sud, ainsi que des pays comme les Émirats arabes unis, l'Égypte et l'Iran. Les nations des BRICS se considèrent comme un contrepoids aux États occidentaux. Ils se réuniront pour un sommet dans la ville russe de Kazan du 22 au 24 octobre. Le Kremlin espère renforcer son influence et forge

11:24am Baerbock Salue l'Exit du Ministre des Affaires Etrangères Ukrainien

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a rendu hommage à son homologue ukrainien Dmytro Kuleba. "De nombreuses conversations tardives dans des trains de nuit, au G7, sur le front, à Bruxelles, devant une centrale électrique bombardée", écrit-elle sur X. "Il y a peu de gens avec qui j'ai travaillé aussi étroitement que avec vous, @DmytroKuleba", ajoute-t-elle. "Vous mettez les gens de votre pays avant vous-même." Elle lui souhaite "du fond du cœur tout le meilleur - Nous devrions nous revoir lorsque la paix et la liberté auront Returned to all of Ukraine."

11:04am La Russie va Réviser sa Doctrine Nucléaire

Selon l'administration présidentielle russe, les actions de l'Occident contraignent la Russie à réviser sa doctrine nucléaire. La Russie fait face à des défis et des menaces de la part de ce que l'on appelle l'Occident, qui nécessitent une révision de la doctrine, selon les agences de presse russes qui citent le porte-parole de l'administration présidentielle Dmitri Peskov. Il est envisagé que l'Ukraine pourrait employer des armes à longue portée américaines dans ses attaques en profondeur sur le territoire russe. Le gouvernement de Kyiv réclame depuis longtemps aux États-Unis l'autorisation d'attaquer des cibles en profondeur sur le territoire russe à l'aide des armes fournies par ses alliés. "Il est évident que les Ukrainiens feront cela", a déclaré Peskov à l'agence RIA. "Nous prenons tout cela en compte." La Russie a déjà annoncé qu'elle ajusterait sa doctrine nucléaire, mais n'a pas encore fourni de détails. Le guide prévoit l'utilisation d'armes nucléaires si la souveraineté ou l'intégrité territoriale de la Russie est menacée.

11:39am Munz: L'Attaque de Poltawa pourrait Se Revenir Contre la Russie

La Russie bombarde la ville ukrainienne de Poltawa avec des roquettes, avec des rapports décrivant cela comme l'une des attaques aériennes les plus intenses depuis le début de la guerre. Les médias russes, however, le décrivent comme une "grande réussite", selon le correspondant de ntv Rainer Munz. Entre-temps, la Russie semble changer de stratégie.

09:21am Le Gouverneur: "Une Journée Catastrophique" pour la Région de Lviv - Les Victimes Augmentent

Les pertes ont augmenté suite aux attaques aériennes russes sur la ville ukrainienne de Lviv à l'ouest (voir les entrées 07:18, 06:17 et 05:29). Selon le gouverneur de la région de Lviv, Maksym Kosyzkyj, sept personnes, dont un enfant de sept ans et une fille de 14 ans, ainsi que d'autres enfants, ont été tuées pendant la nuit, via Telegram. "C'est une journée terrible pour notre région", a écrit Koszyzkyj, exprimant ses condoléances. Plus tôt, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy avait rapporté cinq morts et plus de 30 blessés dans un message sur X, exprimant ses sympathies aux familles des victimes.

08:49am Le Ministre des Affaires Etrangères Ukrainien Kuleba Démissionne

Le ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmytro Kuleba a annoncé sa démission, selon le président du Parlement Ruslan Stefantchuk mercredi. La démission de Kuleba sera discutée lors de la prochaine séance plénière, a écrit Stefantschuk sur sa page Facebook. Plusieurs autres ministres ont également démissionné récemment (voir les entrées 00:47 et 22:06). Les démissions font partie d'un vaste remaniement du gouvernement ukrainien. Mercredi sera une journée de licenciements, selon le chef du groupe parlementaire du parti au pouvoir, David Arachamia, sur Telegram. Jeudi sera ensuite le jour des nominations.

08:03am Zelenskyy: "Des Individus sont Encore Enterrés sous les Décombres"

L'attaque de missile russe sur Poltawa est l'une des attaques les plus meurtrières depuis le début du conflit, selon le président Volodymyr Zelenskyy dans son discours du soir. Il a déclaré que des individus sont encore coincés sous les décombres et a réaffirmé sa demande de systèmes de défense aérienne.

07:39am Grossi Met en Garde sur la Situation de la Centrale Nucléaire de Zaporizhzhia

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Rafael Grossi discutent de la situation concernant les centrales nucléaires en Ukraine et en Russie lors d'une réunion à Kyiv. Grossi, qui doit se rendre à la centrale nucléaire occupée par la Russie de Zaporizhzhia dans le sud-est de l'Ukraine mercredi, a déclaré à Reuters que la situation y était "très précaire" et que le risque de catastrophe persistait. La centrale, qui est tombée sous le contrôle russe peu après l'invasion de Moscou en février 2022, est actuellement à l'arrêt. Les deux parties se sont mutuellement accusées à plusieurs reprises de bombarder la centrale, toutes deux niant les allégations.

06:53 L'Ukraine demande un soutien supplémentaire pour les régions frontalières

L'Ukraine cherche un soutien supplémentaire pour le redéveloppement de son secteur agricole et le déminage, selon le journal allemand "Rheinische Post" de Düsseldorf, basé sur une réponse du gouvernement allemand à une question de l'Union. Cela comprend un programme de financement pour les zones agricoles proches de la ligne de front, le gouvernement allemand étant invité à examiner une assistance possible. Une allocation de sécurité pour les employés serait nécessaire, et l'Ukraine a également demandé une révision d'un programme de livraison de générateurs financé par le ministère de l'Agriculture qui pourrait être étendu. De plus, l'Ukraine a demandé une assistance pour le déminage dans les zones proches de la ligne de front, où le ministère allemand de la Coopération économique et du Développement est déjà impliqué dans un projet de détection et de déminage.

06:17 Incendie après une frappe de drones Shahed russe sur Lviv

Un incendie s'est déclaré près de la gare ferroviaire principale de Lviv suite à des frappes aériennes russes sur la ville dans le nord-ouest de l'Ukraine, selon le gouverneur régional de Lviv, Maksym Kozytskyi, sur Telegram. Deux bâtiments scolaires ont également été endommagés, avec de nombreuses fenêtres cassées et des débris de verre dans les rues. Kozytskyi signale que plusieurs drones Shahed ont été utilisés dans la frappe aérienne russe. La défense aérienne et les services d'urgence sont sur les lieux. Les écoles touchées restent fermées, selon le maire de Lviv, Andriy Sadovyi, sur Telegram. Au moins six personnes, dont un garçon de 10 ans, ont été blessées. Lviv, situé dans l'ouest de l'Ukraine près de la frontière polonaise, a été touché plusieurs fois depuis le début de la guerre bien qu'il soit éloigné de la ligne de front orientale.

05:29 Deuxième vague de frappes aériennes sur Kyiv

La capitale ukrainienne, Kyiv, est touchée par une deuxième vague de frappes aériennes russes. La défense aérienne est activement engagée. Les témoins rapportent de nombreuses explosions aux abords de Kyiv, indiquant le déploiement de systèmes de défense aérienne. Simultanément, l'armée signale une attaque de drone sur la ville occidentale de Lviv, proche de la frontière polonaise. Tout le pays est en alerte aérienne, selon l'annonce de l'armée de l'air ukrainienne via Telegram. La Pologne active ses propres avions et ceux de ses alliés pour la troisième fois en huit jours afin de sécuriser l'espace aérien en réponse aux frappes aériennes et aux activités à longue portée russes, selon le Commandement opérationnel des Forces armées polonaises.

04:35 Biden promet de nouveaux systèmes de défense aérienne pour l'Ukraine

Après l'attaque russe dévastatrice sur la ville ukrainienne de Poltava, le président américain Biden promet de fournir à l'Ukraine de nouveaux systèmes de défense aérienne. "Je condamne cette attaque abominable dans les termes les plus sévères", a déclaré Biden. Les États-Unis continueront à soutenir militairement l'Ukraine, notamment en fournissant des systèmes et des capacités de défense aérienne dont le pays a besoin pour protéger ses frontières". Zelensky avait renouvelé sa demande à ses alliés occidentaux après l'attaque, qui a fait au moins 51 morts, de fournir rapidement à l'Ukraine de nouveaux systèmes de défense aérienne et d'autoriser l'utilisation d'armes à longue portée précédemment fournies pour des frappes sur le territoire russe.

02:52 Nouvelle attaque de drones sur Kyiv

La Russie effectue une nouvelle attaque de drones sur Kyiv. Les forces de défense ukrainiennes luttent contre les attaques sur les outskirts de la ville, selon la mise à jour de l'armée ukrainienne sur Telegram. Toutefois, les détails concernant le nombre de drones utilisés et les dommages potentiels restent à découvrir. Cette attaque nocturne fait partie d'une série d'attaques aériennes russes sur Kyiv, qui ont augmenté ces dernières semaines.

01:32 Selenskyj : souhaite maintenir indéfiniment le contrôle de Kursk

L'Ukraine souhaite maintenir indéfiniment le contrôle des territoires occupés dans la région russe de Kursk, selon le président Selenskyj dans une interview avec le broadcaster américain NBC News. Il souligne que l'occupation de ces territoires est essentielle à leur "plan de victoire". En général, l'Ukraine n'a pas besoin de territoire russe, ajoute Selenskyj, sans mentionner aucune intention d'acquérir des territoires supplémentaires. L'opération de Kursk a été tenue secrète, même du président américain Biden.

00:47 Quatre ministres ukrainiens démissionnent

Quatre ministres, dont la vice-ministre des Affaires européennes Olga Stefanishyna, la ministre de l'Industrie stratégique Oleksandr Kamyshin, la ministre de la Justice Denys Malyuska et la ministre de l'Environnement Ruslan Strilets, démissionnent avant un remaniement ministériel en Ukraine. Leur passage à de nouveaux postes de haut niveau reste incertain. "Comme promis, de importantes changements gouvernementaux sont prévus cette semaine", explique David Arakhamia, le chef du parti au pouvoir Serviteur du peuple, sur Telegram. "Nous aurons une vague de licenciements demain, suivie de nominations le lendemain", annonce Arakhamia, considéré comme un proche du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

23:16 Après l'attaque de roquettes sur Poltava : Zelensky plaide en faveur de l'autorisation d'utiliser des armes à longue portée

Après l'attaque meurtrière de roquettes russes sur Poltava, le président ukrainien Volodymyr Zelensky plaide en faveur de l'autorisation d'utiliser des armes à longue portée contre la Russie. "Les attaques russes disparaîtraient si nous pouvons détruire les sites de lancement des agresseurs, les aérodromes militaires russes et leur logistique", déclare Zelensky dans son discours vidéo quotidien. Il signale que le bilan des morts à Poltava a atteint 51 et le nombre de blessés 271, avec de nombreuses personnes encore coincées sous les débris.

22:06 Zelensky limoge un autre haut responsableLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a démis Rostyslav Shurma, premier adjoint à la tête de la présidence, selon un décret publié sur le site du président. De même, le président de la Rada a annoncé la démission d'Olha Stefanishyna, qui occupait les postes de vice-Première ministre et ministre de l'intégration européenne. Plusieurs autres ministres ont déjà présenté leur démission. Le président Volodymyr Zelensky explique que ces changements sont nécessaires pour renforcer le gouvernement. "L'automne sera véritablement important. Nos institutions d'État doivent être structurées de telle manière que l'Ukraine puisse atteindre tous les résultats dont elle a besoin."

21:42 Correspondant de ntv à Poltava : "Les habitants ont décrit une scène terrifiante"L'Ukraine signale l'une des plus lourdes attaques aériennes de la guerre. De nombreuses vies ont été perdues et plusieurs personnes sont blessées. La correspondante de ntv Kavita Sharma se trouve sur les lieux et partage l'atmosphère "tendue" et les expériences des habitants pendant l'attaque de roquettes.

21:25 L'Ukraine accuse la Russie d'exécutions de prisonniers de guerreLe Bureau du procureur général d'Ukraine accuse des soldats russes d'avoir exécuté d'autres soldats prisonniers. Des enquêtes ont été ouvertes sur la fusillade de trois Ukrainiens dans la région de Torez, dans l'est de l'Ukraine, a rapporté le bureau sur son canal Telegram. Selon les informations disponibles, les Ukrainiens sont sortis d'un abri les mains en l'air. "Les envahisseurs les ont contraints à s'allonger à plat ventre et les ont abattus immédiatement dans le dos", écrit le bureau en se basant sur des vidéos circulant en ligne.

