- La Suisse interdit la distribution commerciale des baies de cerisier

La nation alpine prend des mesures contre le laurier-cerise, plante de haie très populaire mais problématique également en Allemagne voisine : à partir du 1er septembre, il ne sera plus possible de l'acheter, de la recevoir en cadeau ou de l'introduire. L'objectif est d'arrêter son expansion dans l'écosystème et de prévenir les dommages. Les plantes existantes dans les jardins n'ont pas besoin d'être enlevées.

Originaire d'Asie Mineure, le laurier-cerise (Prunus laurocerasus) est un arbuste résistant, toujours vert, de la famille des rosacées qui se développe rapidement en haie et résiste à la chaleur et à la sécheresse.

Les insectes indigènes ignorent généralement le laurier-cerise en raison de sa toxicité, offrant peu de nectar aux abeilles, papillons et colibris. Les grands herbivores évitent également ses composés chimiques nocifs.

Acide Hydrocyanique Dangereux

Ingérer ses feuilles peut entraîner la production d'acide hydrocyanique mortel dans l'estomac, selon le jardin botanique spécialisé de Wandsbek, qui a déclaré le laurier-cerise "Plante Toxique de l'Année" en 2013.

Selon le gouvernement suisse, les espèces exotiques envahissantes représentent des risques écologiques, financiers et pour la santé. Elles se propagent généralement si rapidement qu'elles prennent la place des plantes natives, privant les insectes et autres espèces de leur habitat ou de leur source de nourriture.

Dommages des espèces envahissantes

Selon un rapport de l'IPBES (Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services des écosystèmes), les espèces envahissantes ont contribué de manière significative à la disparition de 60 % des espèces animales et végétales perdues.

D'autres plantes envahissantes figurant sur la liste noire de la Suisse sont le buddleia et le jacaranda bleu.

La propagation de l'invasion du laurier-cerise ne se limite pas à la nation alpine, car il pose un problème en Allemagne également. L'impact négatif du laurier-cerise dépasse son habitat naturel en Asie Mineure, affectant divers écosystèmes.

Outre les activités horticoles en Allemagne, la restauration de l'habitat naturel du laurier-cerise en Asie Mineure pourrait également être cruciale pour atténuer son impact généralisé.

