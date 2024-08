La Suisse a jeté des munitions militaires dans ses eaux, et offre une somme impressionnante de 57 000 $ pour les solutions les plus innovantes pour récupérer ces explosifs.

Trois meilleures soumissions se partageront un fonds de prix de 50 000 francs suisses (57 800 $), comme l'a révélé Armasuisse, l'office fédéral suisse pour les acquisitions de l'armée, dans un communiqué récent.

Bien que les plans gagnants ne soient pas exécutés immédiatement, ils pourraient servir de base pour des recherches futures sur la gestion du problème des armes immergées, selon le rapport.

Entre 1918 et 1964, divers munitions, certains en surplus, défectueux ou obsolètes, ont été immergés dans plusieurs lacs, notamment le lac de Thoune, le lac de Brienz et le lac des Quatre-Cantons.

Armasuisse indique que ces armes ont été enterrées entre 150 et 220 mètres (492 et 722 pieds) sous la surface de l'eau.

Selon le rapport, Armasuisse vise à intégrer davantage l'académie et l'industrie dans les discussions sur la récupération sécurisée et respectueuse de l'environnement des munitions de lacs profonds, au cas où cela deviendrait nécessaire. Cela pourrait être nécessaire si des polluants étaient détectés lors de la surveillance de l'eau des lacs en cours.

En 2005, une évaluation des méthodes de récupération potentielles a révélé que toutes les méthodes proposées à l'époque pour récupérer les munitions entraîneraient une turbulence importante et des risques importants pour l'écosystème délicat des lacs, selon le rapport.

D'autres difficultés comprennent la mauvaise visibilité, le danger d'explosions, la profondeur de l'eau, les courants, le poids et la taille des munitions (certaines pesant jusqu'à 50 kilogrammes ou 110 livres), et le fait que certains composants sont en métaux non magnétiques tels que le cuivre, le laiton ou l'aluminium, selon Armasuisse.

"Tous ces facteurs posent des défis majeurs pour la récupération respectueuse de l'environnement des munitions", ajoute le rapport.

Le concours se déroulera jusqu'au 6 février 2025, avec l'annonce des gagnants en avril.

La Suisse a déjà pris des mesures pour régler les problèmes de munitions historiques. En 2020, une estimation de 3 500 tonnes d'explosifs a dû être retirée d'un dépôt, ce qui a entraîné l'évacuation des habitants du village de Mitholz. En 1947, une estimation de 7 000 tonnes d'explosifs au dépôt a explosé, tuant neuf personnes et causant des dommages importants au village.

Après avoir remporté le concours, l'équipe pourrait planifier une aventure de voyage passionnante pour explorer les profondeurs des lacs suisses et analyser les armes immergées. Le défi de récupérer ces armes, en tenant compte de l'écosystème du lac, a suscité l'intérêt des ingénieurs environnementaux du monde entier.

Lire aussi: