- La Suède trop forte: le duo Ehlers/Wickler remporte l'argent

L'impressionnante marche des joueurs allemands de volley-ball de plage Nils Ehlers et Clemens Wickler s'est achevée en finale olympique. Dans le stade sous la tour Eiffel étincelante, le duo de Hambourg a été battu par les favoris suédois David Ahman/Jonatan Hellvig 0:2 (10:21, 13:21) et a été largement dominé tout au long du match.

Gagner la médaille d'argent était le plus grand exploit de leur carrière, mais ils n'ont pas réussi à remporter une deuxième médaille d'or pour les hommes après la victoire de Julius Brink et Jonas Reckermann à Londres en 2012. À Paris, Ludwig et sa nouvelle partenaire Louisa Lippmann, ainsi que Svenja Müller/Cinja Tillmann, ont été éliminées tôt.

Un dernier match avant la tour Eiffel

La tour s'est allumée et a étincelé une dernière fois pour le match sur le terrain spectaculaire au cœur de Paris, accompagné d'un spectacle de lumière et de musique. Bras dessus bras dessous, Ehlers et Wickler ont chanté l'hymne national allemand.

Les leaders mondiaux suédois ont d'abord eu du mal à exploiter leur style de jeu unique avec des sauts ou des attaques sur la première balle après la réception. Les Allemands ont rapidement pris du retard en raison de leurs propres erreurs et n'ont jamais trouvé leur rythme dans tout le premier set. Leur service et leur bloc étaient à peine fonctionnels.

Ahman/Hellvig, quant à eux, ont bien défendu. La pression semblait affecter le duo de Hambourg. Dans le deuxième set, leur service et leur réception sont restés mauvais, avec de nombreuses incompréhensions. Les Suédois ont dominé presque à volonté. Chaque fois que le duo allemand faisait un retour, ils trouvaient une réponse.

Toujours parmi les meilleurs, jamais tout à fait au sommet

Ehlers/Wickler sont une équipe depuis 2022 et se sont fixés comme objectif ambitieux de remporter une médaille olympique dès le départ. Malgré leur arrivée en finale, leur parcours était encore une surprise.

Tout au long de l'année, le duo s'est régulièrement classé parmi les meilleurs quatre aux tournois de haut niveau, mais ils n'ont pas réussi à remporter la victoire majeure. Ehlers lui-même a parlé de la "malédiction de la quatrième place", suggérant que leur forme avait atteint son apogée à temps pour les Jeux olympiques, même si cela n'a pas traduit par une médaille d'or.

Peu de temps pour célébrer

À Paris, le duo a commencé en grande forme. En demi-finale, ils ont remporté leur première victoire contre les champions olympiques en titre Anders Mol et Christian Sørum de Norvège, qui ont finalement remporté la médaille de bronze. Ehlers a dominé dans le bloc et a amélioré de nombreux autres aspects. Son partenaire Wickler était fort au service et en défense - mais cela n'a pas fonctionné en finale.

Contre Ahman/Hellvig, leur bilan avant la finale était mauvais, avec seulement une victoire en douze matchs. Ils n'ont pas pu l'améliorer dans la capitale française. Avec le calendrier des tournois internationaux, le duo de Hambourg n'a pas beaucoup de temps pour célébrer leur médaille d'argent. Ils commenceront le championnat d'Europe aux Pays-Bas le mercredi.

