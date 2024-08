La Suède signale la première infection par une nouvelle variante plus contagieuse du virus Mpox

En Suède, il y a le premier cas confirmé de la nouvelle variante Mpox, Clade I, en dehors du continent africain, selon les rapports du gouvernement suédois. Le ministre suédois des Affaires sociales, Jakob Forssmed, a annoncé cela lors d'une conférence de presse diffusée à la télévision suédoise. Le cas a été détecté dans la région de Stockholm. "C'est bien sûr quelque chose que nous prenons au sérieux", a déclaré Forssmed. La personne infectée avait été précédemment en Afrique.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré le niveau d'alerte le plus élevé en raison de plusieurs épidémies de Mpox en Afrique et de l'émergence d'une nouvelle variante potentiellement dangerous. Les experts pensent que le Clade I peut être plus contagieux que les variants précédents et pourrait causer des infections plus graves.

Selon Olivia Wigzell de l'Agence suédoise de santé publique, il n'y a pas de risque que ce cas affecte la population plus large. "Le cas lui-même ne nécessite actuellement aucune mesure de contrôle des infections supplémentaire, mais nous surveillons bien sûr la situation de près", a déclaré Wigzell lors de la conférence de presse avec le ministre des Affaires sociales.

La Mpox était précédemment connue sous le nom de "monkeypox" car elle a été détectée pour la première fois chez les singes. Le virus est lié au virus classique de la petite vérole et Causes principalement une éruption cutanée, mais aussi de la fièvre et des douleurs musculaires. Il y a deux vaccins disponibles, mais pas suffisamment de doses en Afrique.

Les infections par le Clade I ont été observées précédemment uniquement en Afrique centrale, notamment dans la République démocratique du Congo (RDC), selon l'Institut Robert Koch (RKI).

