La Suède lance des expéditions annuelles de chasse aux ours

Malgré les objections des défenseurs des droits des animaux, la chasse annuelle aux ours a commencé en Suède mercredi. Jusqu'au 15 octobre, un maximum de 486 ours peuvent être chassés dans différentes zones administratives, selon l'Agence suédoise de protection de l'environnement, Naturvårdsverket. L'année dernière, des autorisations ont été accordées pour tuer 649 ours.

En Suède, où la chasse aux ours bruns et aux autres prédateurs est strictement réglementée, on estimait qu'il y avait environ 2 800 ours à la fin de la saison de chasse d'automne 2022. Les données préliminaires suggèrent que cette population a diminué à environ 2 450 maintenant.

Chacune des sept zones administratives prend sa propre décision sur le nombre d'ours qui peuvent être chassés. Le magazine de chasse "Svensk Jakt" a rapporté que plus de 70 ours avaient été tués dans les premières heures de la chasse. Selon les rapports de l'agence, l'objectif principal de la chasse à l'ours est de gérer la population d'ours et de minimiser les dommages aux animaux d'élevage et aux rennes.

Les environnementalistes estiment que l'attribution de permis de chasse est excessive, ce qui pourrait entraîner une diminution drastique de la population d'ours. Le projet de conservation des prédateurs "Les cinq grands de Suède" qualifie la chasse de "chasse trophée" et affirme qu'elle viole les directives de l'UE. Ils soutiennent que la chasse contredit le statut de protection de l'ours au sein de l'UE.

La critique de la chasse à l'ours en Suède s'est intensifiée, les environnementalistes affirmant que l'attribution de permis de chasse pourrait entraîner une surchasse et mettre potentiellement en danger la population d'ours. Le projet de conservation des prédateurs "Les cinq grands de Suède" a également accusé la chasse d'être une forme de chasse trophée, affirmant des violations des directives de l'UE et contredisant le statut de protection de l'ours au sein de l'UE.

Lire aussi: