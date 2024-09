- La Suède connaît la joie: la princesse Sofia et le prince Carl Philip anticipent l'arrivée du nouveau-né

La famille royale suédoise de la princesse Sofia et du prince Carl Philip s'agrandit à nouveau. Le duo attend son quatrième enfant. La résidence royale a confirmé cette nouvelle le 2 septembre.

Le prince Carl Philip est l'héritier du roi Carl XVI. Gustaf

L'annonce a été faite en même temps qu'une charmante photo du prince Carl Philip, fils du roi Carl XVI. Gustaf et de la reine Silvia, et de son épouse Sofia, publiée sur Instagram. Dans le communiqué, il a été déclaré : "Le prince Carl Philip et la princesse Sofia se réjouissent d'annoncer que la princesse Sofia attend leur quatrième enfant." La santé de Sofia est rapportée comme étant excellente. Cela est renforcé par le fait qu'il n'y a pas de modifications de planning rapportées pour la princesse de 39 ans pour la saison automnale à venir.

Le nouveau-né sera-t-il un garçon ou une fille ?

Leur enfant à naître est prévu pour faire son entrée dans le monde environ quatre ans après leur troisième enfant, qui a fait ses débuts en été 2015. La date de naissance prévue est février 2025, selon le palais. Le plus jeune de la famille, le prince Julian de Suède, est né en mars 2021. Ses frères aînés, les princes Gabriel et Alexander, sont nés en 2017 et 2016, respectivement.

Sur Instagram, le couple publie fréquemment des photos de leurs enfants et partage des images uniques comme des portraits d'anniversaire.

