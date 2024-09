- La structure se dissout, les pompiers anticipent une agitation routière

À la suite de l'effondrement partiel du pont Carol à Dresde, une importante voie de transport pour la ville n'est plus disponible. Bien que des itinéraires de substitution aient été établis, un représentant du département des pompiers recommande aux usagers de la route de se préparer à des embouteillages importants. Le pont délabré est considéré comme instable et susceptible de s'effondrer, ce qui a entraîné sa fermeture, ainsi que des routes et passages adjacents. La navigation en bateau est également interdite. Heureusement, aucun décès n'a été enregistré pendant l'incident qui s'est produit aux premières heures du jour.

