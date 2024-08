- La stratégie et le plan de démence pour la Saxe adoptés

Environ 103 000 personnes atteintes de démence en Saxe doivent pouvoir mener une vie autonome et digne. Le cabinet a adopté une Stratégie saxonne pour la démence et le Plan saxon pour la démence, élaborés avec la participation de l'administration, des soins professionnels, de la société civile, des assurances maladie et soins, ainsi que des personnes concernées et leurs proches. Les deux documents doivent servir de ligne directrice et de concept d'action pour relever les défis liés à la démence et améliorer durablement les conditions de vie des personnes concernées, selon le ministère des Affaires sociales.

"Pour faire face courageusement à la démence, une interaction positive de toutes les forces sociales, professionnelles et bénévoles est importante", a déclaré la ministre des Affaires sociales, Petra Köpping (SPD). Cette interaction nécessite des informations spécialisées, des conseils avisés et une assistance. Avec la Stratégie saxonne pour la démence, "une étape importante vers une société accueillante pour les personnes atteintes de démence" a été franchie.

Extension des services de soutien

Il est prévu de contribuer de manière significative à l'extension des services de consultation, de soins et d'approvisionnement dans l'État libre et à la sensibilisation aux besoins des personnes concernées. Pour améliorer la situation des proches aidants, il prévoit plus et des offres spécialisées de répit et de conseils. De plus, les personnes atteintes de démence doivent être mieux prises en charge médicalement et en soins infirmiers, car elles méritent des soins individuels adaptés à leurs besoins.

Selon l'annonce, la Saxe, avec la Saxe-Anhalt, a le plus haut taux de personnes atteintes de démence en Allemagne, à 2,5 % chacune, et devrait devenir le land le plus âgé avec une augmentation des maladies correspondantes d'ici 2030.

