- La stratégie de restauration de Leroy Sane: "Mouvement dans la bonne direction"

Leroy Sane semble être de retour dans l'équipe de Bayern Munich. Après avoir subi une intervention chirurgicale pour résoudre des problèmes persistants des adducteurs suite à son départ de l'Euro, le footballeur de 28 ans déclare se sentir en grande forme et que sa récupération se déroule comme prévu. "Je me sens en forme, tout se passe bien et je participe aux entraînements de l'équipe sans problème. J'espère que ça continue", a-t-il déclaré, ayant repris l'entraînement avec Munich il y a plus d'un mois, dans une interview publiée sur le site du club.

Sane prend son temps pour assurer une récupération complète, déclarant : "Nous avons décidé de me donner un peu de temps pour m'assurer que tout est parfaitement en ordre." Il a rejoint Bayern Munich à l'été 2020 en provenance de Manchester City.

L'athlète allemand a eu l'occasion de travailler avec son actuel entraîneur, Vincent Kompany, en Angleterre Previously. "J'étais ravi de le revoir pour la première fois. C'est une personne incroyable", se souvient Sane. "Il est un excellent leader lors des entraînements, et tous les entraîneurs ont une forte énergie. Kompany a une présence forte." Bayern Munich débutera la Bundesliga après la pause internationale avec un match à l'extérieur contre Holstein Kiel le 14 septembre.

Sane a exprimé son amour pour le football, déclarant : "J'ai manqué de jouer au beau jeu et j'ai hâte de retourner sur le terrain." During the team's practice sessions, he showcased his impressive soccer skills, demonstrating his eagerness to contribute to Bayern Munich's success.

Lire aussi: