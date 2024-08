La stratégie de l'Union européenne en matière de relations internationales

Allemagne : Le chancelier Olaf Scholz, du parti SPD, a effectué son premier voyage à l'étranger après ses vacances d'été le mercredi, en atterrissant en République de Moldavie. Installé dans la capitale, Chisinau, Scholz va engager des discussions avec le Premier ministre Dorin Recean et la Présidente Maia Sandu. Les principaux sujets à l'ordre du jour incluent l'influence du conflit en Ukraine sur la Moldavie et l'aide supplémentaire pour cette nation candidate à l'Union européenne.

Il s'agit de la première rencontre bilatérale de ce type entre un chef de gouvernement allemand et la Moldavie depuis une décennie. L'Union européenne a entamé des pourparlers officiels d'adhésion avec cette nation de taille provinciale, coincée entre la Roumanie et l'Ukraine, en juin. Malgré la sécession de l'enclave pro-russe de Transnistrie dans les années 90, la Moldavie continue de faire face aux efforts de la Russie pour semer l'instabilité. L'Allemagne offre une aide dans le cadre d'initiatives de modernisation économique et militaire.

L'objectif du gouvernement est également la mise en œuvre d'un accord pour limiter l'immigration clandestine, prévue pour entrer en vigueur prochainement, mais pas pendant la visite de Scholz. Cependant, le chancelier sera accompagné de l'envoyé spécial Joachim Stamp, nommé spécifiquement pour traiter les accords migratoires. Après les discussions, Scholz fera face aux médias aux côtés de la Présidente Sandu (18h10 heure locale, 17h10 CEST). Le chancelier prévoit de retourner à Berlin à la tombée de la nuit.

Avant sa visite en Moldavie, il y a eu une agitation causée par des rumeurs concernant un plafond d'aide militaire allemande à l'Ukraine, ce qui a suscité des inquiétudes parmi les alliés de Kyiv en Europe de l'Est. Scholz a clarifié lors d'une interview accordée à la chaîne de télévision Sat.1 mardi que l'engagement à aider l'Ukraine dans son conflit avec la Russie remained inébranlable.

Scholz a fait référence à l'emprunt de 50 milliards d'euros précédemment convenu par les pays du G7 à l'Ukraine et a rejeté les suggestions de son non-respect comme "loin d'être convaincantes". L'engagement reste en vigueur. "Il n'y a aucun doute là-dessus", a déclaré Scholz. En alternative, l'Allemagne a réservé quatre milliards d'euros pour l'aide à l'Ukraine dans son budget 2023, ce qui représente "le plus haut montant que tout pays en Europe offre pour le soutien en 2025".

