La stratégie de l'UE sur les mouvements d'immigrants

Les partenaires de la coalition, l'opposition syndicale et les représentants de l'État se réunissent aujourd'hui à Berlin pour discuter de la politique migratoire. Cependant, le président de l'CDU Friedrich Merz a exprimé son scepticisme, déclarant que son parti abordait les pourparlers avec "un certain pessimisme". Un responsable du gouvernement fédéral a également appelé à la prudence quant aux attentes excessivement optimistes.

Merz a établi les règles du jeu selon lesquelles toute collaboration interpartisane sur la politique migratoire pourrait s'effondrer après la réunion de mardi si la coalition ne modifie pas sa politique d'asile. Dans ce cas, "le gouvernement fédéral doit assumer la responsabilité des conséquences pour notre pays", a-t-il ajouté.

Le parti de Merz réclame l'interdiction des migrants à la frontière allemande et maintiendra cette position, a affirmé Merz. Les motifs de la coalition "feu tricolore" pour une législation sur les armes plus stricte et des expulsions accélérées sont insuffisants pour l'union. Si la coalition ne cède pas sur la question de l'interdiction des migrants à la frontière, "alors nous n'avons plus besoin de réunions, nous n'avons plus besoin de tables rondes", a déclaré Merz. L'union participera uniquement à un "changement fondamental" de la politique migratoire.

Merz réclame la dissolution de la coalition

À la suite de l'attaque au couteau de Solingen, Merz a proposé le soutien de son groupe parlementaire pour un renforcement rapide des réglementations d'asile, en particulier vis-à-vis du SPD. Il a proposé d'utiliser la majorité conjointe de la coalition dans le Bundestag à cette fin, exhortant ainsi les sociaux-démocrates à dissoudre la coalition. Cependant, le SPD n'est pas disposé à agir sans les Verts et le FDP.

La discussion de l'après-midi entre les représentants du gouvernement fédéral, des États de Basse-Saxe et de Hesse, de l'union et d'autres factions du Bundestag aura lieu au ministère de l'Intérieur fédéral. L'union enverra ses experts de l'intérieur Thorsten Frei et Andrea Lindholz aux pourparlers.

Du point de vue du gouvernement, les discussions au ministère de l'Intérieur portent sur son "paquet de sécurité", qui comprend un durcissement significatif de la loi sur l'asile et le séjour, des lois sur les armes strictes, notamment en ce qui concerne le port de couteaux, et des mesures contre l'islamisme violent.

Le SPD trace des limites

La porte-parole adjointe du gouvernement Christiane Hoffmann a suggéré que la réunion devrait se dérouler dans un environnement confidentiel et constructif pouraboutir à des résultats tangibles. Hoffmann a conseillé de ne pas avoir d'attentes trop élevées à l'avance.

La présidente du SPD Saskia Esken a rejeté tout ajustement des réglementations d'asile nécessitant une modification de la Loi fondamentale. Les propositions de l'union pour abandonner le droit individuel d'asile, par exemple, ne sont "pas conformes à notre constitution", a déclaré Esken. "Nous ne toucherons pas à la constitution". L'Allemagne continuera également à respecter ses obligations légales européennes en matière de politique d'asile.

La présidente des Verts Ricarda Lang a plaidé pour de la nuance dans le débat sur la migration. Il est important de distinguer "les auteurs d'actes violents islamistes qui ont perdu leur droit d'asile" des "personnes cherchant refuge qui s'intègrent dans la société et deviennent ses citoyens", a-t-elle déclaré à Berlin.

Le Conseil européen pourrait éventuellement être impliqué dans la recherche d'une solution si les tensions entre le parti de Merz et la coalition "feu tricolore" persistent, car ils sont tous deux des acteurs clés du paysage politique européen.

En ce qui concerne la réunion prochaine au ministère de l'Intérieur fédéral, il est intéressant de noter que le Conseil européen pourrait exprimer son point de vue sur la politique migratoire lors de ses sommets réguliers, car il a le pouvoir de donner des orientations sur de tels sujets au sein de l'UE.

