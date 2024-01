La stratégie de la défense de Trump dans l'affaire du 6 janvier pourrait aller au-delà de la tentative de retarder le procès, selon des documents déposés au tribunal

Toutefois, selon des sources familières avec l'approche de l'équipe Trump, d'autres stratégies de défense sont apparues dans des documents judiciaires récents, notamment celle qui consiste à absoudre Trump, le candidat à l'investiture du GOP, de toute responsabilité dans l'attaque du Capitole et à le positionner comme une victime de la désinformation et d'enquêteurs gouvernementaux trop zélés.

Deux documents confidentiels déposés par l'équipe de M. Trump à la fin du mois de novembre donnent l'aperçu le plus clair de ce que les avocats de l'ancien président pourraient tenter de faire valoir devant un jury dans cette affaire historique. Ces documents indiquent que les avocats de M. Trump espèrent, au cours du procès, pointer du doigt les membres du gouvernement fédéral qu'il soupçonne d'être partiaux à son égard, l'influence étrangère et la désinformation électorale qui l'ont amené à croire que l'élection de 2020 avait été volée.

La défense de l'ingérence étrangère

L'équipe de M. Trump a déjà demandé à un juge de lui permettre d'accéder à davantage de documents gouvernementaux, y compris des informations classifiées de son administration, qui, selon lui, étaieraient son argument selon lequel le résultat de l'élection n'était pas fiable.

Les procureurs "ne peuvent pas blâmer le président Trump pour la discorde publique et la méfiance à l'égard des résultats de l'élection de 2020 tout en refusant de fournir des preuves que des acteurs étrangers ont attisé ces mêmes flammes", ont écrit ses avocats au tribunal à la fin du mois de novembre.

"Les preuves de campagnes de désinformation secrètes menées par des acteurs étrangers dans le cadre des élections de 2020 étayent l'argument de la défense selon lequel le président Trump et d'autres personnes ont agi de bonne foi, même si certains rapports se sont révélés inexacts."

L'une des actions étrangères qu'ils ont signalées provenait du service de renseignement extérieur russe et d'un piratage du logiciel SolarWinds qui a compromis les données de plusieurs agences fédérales en décembre 2020. L'équipe juridique de M. Trump a écrit que cette attaque signifiait "qu'il y avait des préoccupations raisonnables concernant l'intégrité de l'élection et la possibilité de pénétrations techniques de l'infrastructure électorale".

Dans ses récentes requêtes, M. Trump demande également l'accès à des renseignements sur les tentatives d'ingérence de l'Iran et de la Chine dans la politique américaine. Le ministère de la justice a fait valoir que l'introduction dans l'affaire d'éléments de preuve concernant d'éventuelles fausses déclarations d'acteurs étrangers risquait d'embrouiller le jury et n'était pas pertinente pour déterminer l'état d'esprit dans lequel se trouvait M. Trump lorsqu'il a avancé publiquement de fausses déclarations de fraude électorale.

L'équipe de M. Trump se tourne vers les enquêteurs de l'avocat spécial

L'équipe de M. Trump tente également de découvrir comment d'autres organismes d'enquête du gouvernement fédéral ont examiné ses actions après l'élection de 2020, afin de souligner qu'il n'a pas été inculpé avant la nomination d'un avocat spécial par le procureur général Merrick Garland en novembre 2022. Saper l'accusation en évoquant la politique pourrait être l'occasion d'aider M. Trump devant un jury, ont déclaré à CNN des sources au fait de cette stratégie.

Le bureau de l'avocat spécial demande à la juge Tanya Chutkan de bloquer toute tentative de Trump d'annuler son jury, ce que ses avocats pourraient faire en essayant d'injecter de la politique dans les preuves présentées. Nullifier signifie convaincre au moins un juré de voter pour l'acquitter, même si les procureurs prouvent les faits qui lui sont reprochés au-delà de tout doute raisonnable.

Les procureurs chargés de l'affaire Trump sont au cœur de cette stratégie. Ils ont cherché à examiner les fausses allégations de fraude et le système de faux électeurs en 2020 et 2021 pour le ministère de la justice et Michael Sherwin, l'ancien procureur intérimaire de Washington qui a parlé à "60 Minutes" de la possibilité d'accusations de sédition liées à l'attaque du Capitole.

L'équipe de M. Trump a demandé à la Cour d'élargir la définition légale de l'équipe d'accusation pour y inclure d'autres agences, notamment le bureau du procureur de Washington, afin que les procureurs soient incités à remettre à l'équipe de défense de M. Trump des documents détaillés provenant de ces agences pour examen. Cela pourrait ralentir l'affaire, ont déclaré certaines des sources à CNN.

"Sur la base des déclarations publiques des avocats de l'USAO-DC qui sont incompatibles avec la théorie de l'avocat spécial du 6 janvier, il est pratiquement certain qu'il existe des documents non publics similaires et des communications privées concernant cette question", a écrit l'équipe de M. Trump à la cour fin novembre.

Un "parti pris politique" contre M. Trump

L'équipe de M. Trump a également déclaré que les membres de la communauté du renseignement et des forces de l'ordre susceptibles de témoigner au procès pouvaient avoir des "préjugés politiques" à son encontre. Néanmoins, plusieurs anciens membres du cabinet de M. Trump, tels que Bill Barr, alors ministre de la justice, Mike Pence, alors vice-président, et plusieurs hauts responsables des services de renseignement, pourraient être appelés à témoigner contre lui lors du procès. Après l'élection, nombre d'entre eux ont affirmé qu'il n'y avait pas eu de fraude généralisée et ont critiqué M. Trump au cours des derniers mois.

L'équipe de M. Trump a également indiqué qu'il pourrait être demandé au procès s'il pensait qu'il aurait remporté l'élection présidentielle de 2020 s'il n'y avait pas eu de fraude électorale généralisée. Mais les accusations portées par l'accusation contre M. Trump indiquent qu'elle a recueilli des preuves significatives du fait que les principaux conseillers de sa campagne et de son administration lui ont dit que les résultats signifiaient qu'il ne pouvait pas gagner, et qu'il a ignoré les faits pour rallier ses partisans à la violence.

Les procureurs du bureau de l'avocat spécial Jack Smith, au sein du ministère de la justice, tentent d'éliminer avant le procès un grand nombre de ces moyens de défense, en les présentant à M. Chutkan dans un document récent.

Il appartiendra à M. Chutkan de déterminer si les tactiques auxquelles l'équipe de M. Trump a fait allusion peuvent être utilisées lors du procès, et ce que les avocats sont en mesure de présenter au jury par le biais de témoins et de preuves.

"La Cour ne devrait pas permettre à l'accusé de transformer la salle d'audience en un forum dans lequel il propage une désinformation non pertinente, et devrait rejeter sa tentative d'injecter de la politique dans cette procédure", ont écrit les procureurs dans un document déposé quelques jours après Noël. "Les preuves ne sont pas pertinentes sur simple déclaration d'une partie ; elles doivent être liées aux accusations de l'acte d'accusation ou à une défense légitime étayée par des preuves suffisantes.

M. Trump n'a pas de date limite pour répondre aux documents déposés par le ministère de la justice au tribunal, et M. Chutkan n'a pas la possibilité de définir les paramètres du procès et de la collecte de preuves tant qu'une partie de l'affaire de M. Trump fait l'objet d'un appel.

Une question de calendrier

Le procès de M. Trump est actuellement prévu pour le 4 mars devant le tribunal fédéral de Washington, DC, soit la veille de la course aux nominations du Super Tuesday. Cette date pourrait toutefois être reportée, car M. Trump continue de faire appel. Des retards dans les décisions des cours d'appel pourraient rapidement repousser le calendrier de plusieurs mois.

Le retard le plus probable pourrait provenir de la cour d'appel du circuit de Washington, qui doit entendre les arguments le 9 janvier sur la question de savoir si M. Trump bénéficie d'une immunité pénale en raison de son rôle de président et du procès en destitution au cours duquel il a été acquitté par le Sénat américain à la suite de l'attentat du 6 janvier.

Il est également probable que la Cour suprême soit invitée à se pencher sur ces questions avant que le procès de M. Trump ne puisse commencer.

M. Trump continue également de faire appel de la décision de M. Chutkan de lui imposer un bâillon en octobre, décision qui a récemment été confirmée par la cour d'appel du district de Columbia.

L'ancien président a fait valoir que l'iniquité de cette ordonnance devrait entraîner le report de la date de son procès après l'élection, mais cet argument n'a pas été retenu par les tribunaux.

