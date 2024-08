- La station d'épuration de Ruhleben est en cours de modernisation avec de nouvelles technologies de nettoyage

Les installations de traitement de l'eau de Berlin sont en train d'agrandir la station de clarification de Ruhleben avec un nouveau filtre et une installation UV. Cette technologie garantira que dès 2028, de l'eau encore plus propre pourra être rejetée dans la Spree et la Havel, ce qui aidera à réduire la croissance des algues en été, selon la sénatrice de l'Économie Franziska Giffey (SPD). "Cela signifie plus de plaisir de baignade avec une visibilité encore plus claire à nos nombreux endroits de baignade fluviale, du Rupenhorn à la Lieper Bucht, jusqu'au Wannsee", a-t-elle déclaré.

Le filtre dit "floc" est conçu pour éliminer encore plus de phosphore de l'eau, qui est déjà éliminé à 98% à ce stade, selon les installations de traitement de l'eau. L'installation UV, quant à elle, inactivera tous les germes et bactéries restant dans l'eau déjà épurée.

Cela signifie que l'eau épurée peut maintenant être rejetée dans la Spree toute l'année. Auparavant, en été, l'eau clarifiée était acheminée via un pipeline d'eau claire de 16 kilomètres jusqu'au canal de Teltow, contournant les spots de baignade de la Havel.

L'agrandissement est estimé à environ 250 millions d'euros, selon Giffey. Les travaux de construction ont déjà commencé et sont prévus pour être terminés en 2028. La station de clarification de Ruhleben est la deuxième plus grande des six installations de Berlin en termes de superficie. Les eaux usées d'environ 1,6 million de résidents sont traitées ici, ce qui prend environ une journée.

Le nouveau filtre et l'installation UV réduiront considérablement la quantité de phosphore et de germes dans l'eau, garantissant que de l'eau encore plus propre sera rejetée dans la Spree. Cette amélioration de la qualité de l'eau sera bénéfique pour divers endroits de baignade fluviale, tels que le Rupenhorn et le Wannsee, car elle favorisera des conditions d'eau plus claires pour la baignade.

