La star polonaise du tennis Iga Swiatek perd sa série de victoires face à la Française Alizé Cornet à Wimbledon

Swiatek, qui a perdu contre Cornet, 6-4 6-2, au troisième tour, a commencé lentement dans le premier set en abandonnant les trois premiers jeux avant de se battre et de prendre les deux suivants. Les deux joueuses ont partagé les quatre jeux suivants, mais Cornet a fini par remporter le set.

Dans le deuxième set, Swiatek, 21 ans, a pris une avance de 2-0, mais Cornet a rapidement repris le contrôle en remportant les six jeux suivants pour conclure le match.

"Honnêtement, d'habitude je suis dure avec moi-même. Ici, je sais comment je me sentais avant les matches, je sais comment je me sentais à l'entraînement. Disons que je ne me sentais pas au mieux de ma forme, donc je suis conscient que cela peut arriver", a déclaré Swiatek à propos de sa série de victoires après le match.

La double championne polonaise du Grand Chelem a remporté 37 matches depuis février, ce qui en fait la plus longue série de victoires depuis Martina Hingis en 1997.

"Cela me rappelle la fois où j'ai battu Serena sur ce même court, il y a huit ans exactement. Ce court est un porte-bonheur pour moi", a déclaré Cornet après sa victoire.

En 2014, la Française avait battu Serena Williams, alors numéro un mondiale, sur le Court One pour se qualifier pour son premier huitième de finale en carrière. Avec cette victoire, Cornet améliore son score de 4-3 dans sa carrière contre les numéros 1 mondiaux.

Cornet, qui participe à son 62e tournoi majeur consécutif (record de la WTA), affrontera l'Australienne Ajla Tomljanovic lundi.

Dans les matchs de mardi sur le Centre Court, Swiatek a enregistré sa 36e victoire consécutive en battant Jana Fett 6-0 6-3. Elle a dominé le premier set contre Fett, pour son premier match depuis Roland-Garros, mais a dû surmonter une période difficile dans le deuxième, lorsque Fett a failli s'assurer un double break.

La tête de série s'est reprise après un début de set hésitant et a enchaîné cinq jeux d'affilée, portant sa série de victoires à 36 matches.

Source: edition.cnn.com