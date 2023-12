La star polonaise du tennis Iga Swiatek bat Naomi Osaka pour remporter l'Open de Miami et se hisser à la première place du classement.

Swiatek a remporté le match 6-4, 6-0.

Dans un bref discours après sa victoire, Swiatek, 20 ans, a remercié son équipe et ses fans et a également envoyé un message à l'Ukraine, qui est attaquée par la Russie depuis des semaines : "Restez forts", a déclaré Swiatek.

Après son récent triomphe à Indian Wells et la retraite soudaine d'Ashleigh Barty, qui occupait la première place, Swiatek était déjà assurée d'accéder à la première place du classement féminin avant même le championnat de Miami.

Le classement sera publié lundi.

La victoire de Swiatek a été historique à plus d'un titre.

Elle est la quatrième femme à remporter le Sunshine Double - Indian Wells et Miami - après Victoria Azarenka en 2016, et la première joueuse à gagner les trois premiers tournois 1000 de la Women's Tennis Association (WTA) dans une saison.

Elle sera également la première joueuse polonaise - homme ou femme - à atteindre le sommet du classement en tennis en simple.

"Regarder ton parcours est vraiment incroyable", a déclaré Osaka à Swiatek après le match. "J'espère que tu continueras à t'amuser.

Osaka, quatre fois championne du Grand Chelem, participait à sa première finale depuis sa victoire à l'Open d'Australie en 2021.

Dans son propre discours après le match de samedi, Osaka a remercié ses supporters et ses fans, ajoutant : "Je sais que je n'ai pas été dans cette position pendant une petite minute".

"Je sais que ce n'est pas le résultat que vous souhaitiez mais, je ne sais pas, je m'amuse beaucoup ici et j'espère continuer à travailler dur et avoir plus d'occasions de me retrouver dans une situation comme celle-ci", a-t-elle déclaré.

Osaka a également remercié son équipe pour son soutien constant, y compris "après ce qui s'est passé il y a deux semaines".

"Ils sont un peu comme le roc qui reste à mes côtés. Je vous remercie infiniment", a déclaré Osaka.

À Indian Wells le mois dernier, Osaka a été chahutée par un spectateur au début de son match du deuxième tour contre Veronika Kudermetova.

"Naomi, tu es nulle", a crié le spectateur après le premier jeu du match, un commentaire qui a fait pleurer la joueuse sur le court. On ne sait pas si ce spectateur a été identifié et expulsé de la salle. Osaka a finalement perdu le match en deux sets.

