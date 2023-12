La star du tennis Nick Kyrgios a eu du mal à se concentrer sur son match après les allégations d'agression.

L'Australien, qui a battu le Chilien Cristian Garín en deux sets pour atteindre les demi-finales, a été convoqué au tribunal le mois prochain à Canberra pour avoir prétendument agressé son ancienne petite amie à la fin de l'année dernière, selon les médias australiens.

Interrogé sur l'incident après sa dernière victoire, Kyrgios a déclaré qu'on lui avait conseillé de ne pas parler ouvertement de l'affaire, mais qu'il tenait à donner sa version des faits.

"Il est évident que j'ai beaucoup de pensées, beaucoup de choses à dire, en quelque sorte ma version de l'affaire", a-t-il déclaré aux journalistes.

"Il est évident que mes avocats m'ont conseillé de ne rien dire pour l'instant.

"Je comprends que tout le monde veuille poser des questions à ce sujet, mais je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant.

Après son comportement théâtral en début de tournoi - qui lui a valu une amende et a conduit Stefanos Tsitsipas à dire que l'Australien avait un "côté diabolique" dans son caractère - le quart de finale de Kyrgios a été plus calme et le joueur de 27 ans s'est appuyé sur ses compétences et sa mentalité pour atteindre sa première demi-finale d'un grand chelem.

La convocation a été annoncée la veille de l'entrée en lice de Kyrgios sur le gazon et, après avoir déclaré que cela ne l'avait pas vraiment affecté, Kyrgios a dit que cela avait été difficile.

"Pour être honnête avec vous, cela ne m'a pas affecté du tout", a-t-il déclaré. "Il est évident que le fait de le voir - je ne suis qu'un être humain - ne m'a pas affecté.

"J'ai lu des articles à ce sujet et tout le monde s'est posé des questions. C'était difficile. C'était difficile de se concentrer sur la mission à accomplir.

"Aujourd'hui, c'était les quarts de finale de Wimbledon. Je sais qu'au fond de moi, c'est ce à quoi je m'étais préparé. Cela n'a pas du tout affecté ma préparation.

"Je sais que je suis restée fidèle à moi-même et que j'ai donné le meilleur de moi-même aujourd'hui.

L'avocat Jason Moffett, qui représenterait Kyrgios, a déclaré au Canberra Times, qui a été le premier à rapporter l'information, qu'il avait été informé de la convocation du tribunal, qui s'inscrivait "dans le contexte d'une relation domestique".

"La nature de l'allégation est sérieuse et M. Kyrgios la prend très au sérieux", a déclaré M. Moffett au Canberra Times.

"Étant donné que l'affaire est devant le tribunal, il n'a pas de commentaire à faire à ce stade, mais en temps voulu, nous publierons un communiqué de presse", a ajouté M. Moffett.

Suite aux informations selon lesquelles Kyrgios avait été officiellement inculpé, la représentation légale de Kyrgios a clarifié la situation dans une déclaration envoyée à CNN : "À l'heure actuelle, les allégations ne sont pas considérées comme des faits par la Cour et M. Kyrgios n'est pas considéré comme accusé d'une infraction jusqu'à la première comparution.

"Jusqu'à ce que la Cour accepte formellement que l'accusation procède à une inculpation et que l'inculpation devant la Cour s'applique à la personne citée à comparaître, il peut être trompeur pour le public de décrire la citation à comparaître d'une autre manière qu'une instruction formelle de comparaître pour faire face à des allégations, dont la nature précise n'est ni certaine à l'heure actuelle ni confirmée par l'accusation ou par M. Kyrgios".

Kyrgios doit affronter Rafael Nadal en demi-finale de Wimbledon vendredi.

Amy Woodyat et Matt Foster de CNN ont contribué au reportage.

Source: edition.cnn.com