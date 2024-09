La star du tennis Naomi Osaka commence à s'entraîner sous la mentore de Serena Williams, montrant des réserves initiales.

Osaka a récemment fait équipe avec l'ancien entraîneur de Williams, Patrick Mouratoglou, et leur partenariat a commencé sur une victoire au China Open, en battant Bronzetti d'Italie en deux sets.

Mouratoglou a une histoire de gestion de talents de haut niveau, ayant piloté Williams vers 10 titres du Grand Chelem et un carrière Grand Chelem - les quatre titres du Grand Chelem et une médaille d'or olympique. Il a également travaillé avec des joueurs de tennis masculins prometteurs comme Tsitsipas et Rune.

Initialement, Osaka était hésitante quant à la collaboration avec Mouratoglou en raison de son image de haut niveau et de son association avec Serena. Cependant, après l'avoir rencontré, avoir discuté avec lui et s'être entraînée avec lui, elle a reconnu ses compétences d'entraîneur et a exprimé sa gratitude pour sa volonté de prendre en charge ce projet.

"Sa renommée m'a un peu mise en garde au début", a-t-elle révélé aux reporters. "Je n'étais pas sûre s'il était un bon entraîneur ou s'il entraînait simplement Serena. Mais après avoir interagi avec lui, je peux vous assurer qu'il est un excellent entraîneur."

Elle a admis qu'elle se sent encore un peu nerveuse en sa présence et regarde souvent ailleurs lorsqu'il la regarde. Elle pense qu'elle a besoin de plus de temps pour établir une relation plus solide avec lui.

Après sa congé de maternité, Osaka a repris sa carrière de tennis au début de cette année et se trouve actuellement au 73ème rang mondial. Elle a connu des moments réussis cette saison, notamment en remportant son match de retour, en remportant son premier titre à Wimbledon en quatre ans et en atteignant les quarts de finale d'un événement WTA 1000.

Cependant, la vie sur le court n'a pas été de tout repos. Elle a admis sur Instagram qu'elle ressent un décalage avec son corps et a manqué des coups qu'elle ne devrait pas manquer.

Maintenant, elle espère que son association avec Mouratoglou l'aidera à regagner sa place au sommet du tennis.

"Je préfère les relations à long terme aux relations à court terme", a-t-elle partagé. "J'aime son style d'entraînement et je pense que c'est une perspective excitante de travailler avec lui."

Le nouveau coach d'Osaka, Mouratoglou, a un riche passé dans le tennis, ayant entraîné des stars du tennis comme Williams à remporter 10 titres du Grand Chelem. Osaka apprécie maintenant de jouer au tennis avec son entraîneur, ayant récemment remporté le China Open en battant Bronzetti.

Lire aussi: