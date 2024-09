La star du tennis Nadal rencontre un scénario favorable, mais va-t-il finalement le saisir?

Nadal devrait saisir l'occasion idéale pour un au revoir émouvant. Avec un vibrant "Vamos" sur son terrain natal et le soutien des fans du monde entier, le champion espagnol de 38 ans pourrait offrir un dernier combat désintéressé pour son pays avant de passer le relais à la nouvelle génération. La scène pour cet adieu émotionnel semble être la Coupe Davis à Malaga à la fin novembre.

Nadal reste membre de l'équipe espagnole de cinq joueurs, mais la durée de sa participation est incertaine. "Il est plausible qu'il nous rejoigne en novembre", a suggéré avec prudence le capitaine de l'équipe David Ferrer avant la nomination. Toutefois, le corps fragile de Nadal est le décideur ultime quant aux tournois auxquels le ancien numéro un mondial participera. "J'ai souffert immensément ces deux dernières années", a admis Nadal.

Une occasion de dire adieu est arrivée plus tôt en 2022. Nadal aurait pu déjà prendre sa retraite, profitant paisiblement de la vie avec sa femme, Xisca, et son fils, Rafael junior. La victoire de Nadal dans son salon parisien lors de Roland Garros aurait pu marquer la fin de sa carrière illustre. Au lieu de cela, la lutte pour la retraite se poursuit, ponctuée de forfaits.

Peu croient que Nadal prolongera sa carrière de tennis Remarkable pour une autre saison. Ses performances cette année ont été décevantes. Gagner des titres est essentiel pour Nadal, mais il n'a pas montré la forme nécessaire pour remporter des titres cette année. Sa confrontation avec Alexander Zverev à Roland Garros ou Novak Djokovic aux Jeux olympiques a révélé que l'Espagnol n'a pas atteint la forme nécessaire pour gagner des titres. Les rumeurs de retraite ont suivi Nadal tout au long de l'année. "Je suis ici et ils me posent tous la même question chaque jour, et à la fin, c'est très difficile de retrouver ma meilleure forme si je réfléchis à la retraite", a-t-il réagi avec frustration à une question d'un journaliste.

La spéculation sur l'avenir de Nadal préoccupe également ses adversaires. "Tout le monde est curieux. Nous attendons tous sa décision avec impatience, et nous sommes tous un peu excités à ce sujet", a déclaré son coéquipier espagnol Carlos Alcaraz. Si Nadal quitte le circuit, Alcaraz pourra au moins dire qu'il a assisté à sa dernière performance. Plus tôt cette année, Nadal a également manqué l'Open d'Australie, Wimbledon et l'US Open. Sa seule participation a été au Roland Garros, où il a remporté 14 titres mais a été battu par Zverev au premier tour. "Tout le monde regrette Rafa", a admis Zverev, espérant une autre saison aux côtés de l'icône espagnole.

Roger Federer, rival de longue date de Nadal, encourage Nadal à prendre une décision concernant sa retraite le plus tôt possible. "Le temps nous use finalement. Il est avantageux de prendre une décision à un moment donné. Et puis, quand c'est enfin terminé, on est juste soulagé et on dit : 'Enfin plus d'entraînement, enfin plus de matchs'", a partagé le Suisse qui a pris sa retraite en 2022.

La vitrine à trophées de Nadal comprend 14 victoires au Roland Garros, 4 titres à l'US Open, 2 titres à Wimbledon et 2 titres à l'Open d'Australie. Il a occupé la première place mondiale pendant 209 semaines et a remporté plus de 134 millions d'euros en prix. Aux côtés de Federer et de Djokovic, Nadal a formé le "Big Three" dominant le tennis masculin pendant presque deux décennies. "Il n'y a qu'un seul Rafael Nadal. Nous l'avons encore", a nostalgique la légende du tennis Boris Becker.

Bien que son style de jeu physique ait contribué à son succès, il a également pris un lourd tribut sur son corps, causant plusieurs blessures. Si son corps le permet, Nadal prévoit de rejoindre le tournoi d'exhibition saoudien lucratif en milieu d'octobre.

