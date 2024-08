- La star du tennis Nadal a annulé l'US Open.

Le légendaire joueur de tennis espagnol Rafael Nadal s'est retiré du US Open. "J'ai décidé de ne pas participer au US Open cette année, un lieu où j'ai des souvenirs inoubliables. Je vais regretter ces soirées électriques et spéciales à New York, mais je ne pense pas que je pourrais donner mon meilleur", a écrit le joueur de 38 ans sur X, anciennement Twitter, en soirée. Le quatrième tournoi du Grand Chelem de l'année aura lieu du 26 août au 8 septembre.

Nadal a participé à la fois en simple et en double aux Jeux olympiques de Paris. En simple, il a été éliminé au deuxième tour par le futur médaillé d'or Novak Djokovic de Serbie. En double, son parcours s'est arrêté en quarts de finale avec son compatriote Carlos Alcaraz. Selon Nadal, sa prochaine apparition est prévue pour la Laver Cup. La confrontation des professionnels de tennis européens avec le reste du monde aura lieu du 20 au 22 septembre à Berlin.

Six Grands Chelems manqués en deux ans

Nadal, qui lutte contre de nombreuses blessures depuis plusieurs années, n'a pas encore commenté une possible retraite. Son rival de longue date Roger Federer a pris sa retraite du tennis professionnel lors de la Laver Cup à Londres il y a deux ans. Avec son retrait du US Open, Nadal manquera son sixième tournoi du Grand Chelem en deux saisons.**

Au total, l'Espagnol a remporté 22 des trophées les plus convoités lors des quatre tournois de tennis les plus prestigieux. Il a remporté son dernier Grand Chelem au Roland-Garros en 2022. Depuis, Nadal a dû prendre plusieurs pauses forcées.

