- La star du jazz Pat Metheny: "Methuselah est à 70 ans".

La vie d'un musicien en tournée peut être difficile pour beaucoup, mais pour le guitariste de jazz Pat Metheny, qui fête ses 70 ans aujourd'hui, c'est son mode de vie préféré, comme il l'a révélé à l'agence de presse allemande. "C'est plus facile pour moi que la vie civile. Je n'ai qu'à jouer de mon mieux le soir, je suis habitué à ça - et c'est comme ça que je m'en sors."

Tout en ayant passé la plupart de sa vie en tournée, le guitariste primé à de multiples reprises accorde également de la valeur à sa famille, avec trois enfants. "L'important, c'est de trouver l'équilibre", dit-il, et il semble l'avoir trouvé à la fois dans sa vie privée et professionnelle.

Sa réputation en tant que guitariste est immense : à 14 ans, il a remporté un prestigieux concours de guitare, à 15 ans il jouait avec les jazzmen de Kansas City, à 18 ans il était professeur de guitare à l'Université de Miami, et un an plus tard à la célèbre usine de talents, le Berklee College Of Music de Boston.

39 nominations aux Grammy Awards et 20 victoires

Metheny a joué avec des légendes du jazz comme Herbie Hancock, Gary Burton et Michael Brecker, mais aussi avec des acts de pop et de folk - comme Joni Mitchell, Bruce Hornsby et David Bowie. Pat Metheny a sorti plus de 30 albums solo et une douzaine d'albums longue durée avec son Pat Metheny Group, qu'il dirige.

Les 39 nominations aux Grammy Awards et les 20 victoires font de l'artiste aux cheveux longs l'un des musiciens les plus réussis de tous les temps. Mais Metheny ne se laisse pas emporter : "Je suiscertainement reconnaissant pour ces récompenses", dit-il. "Mais la réalité est que nous avons eu des musiciens comme Bach - et personne n'atteint cette norme."

Nouvel album récemment sorti

Sa proximité avec la musique classique se manifeste également sur son nouvel album "MoonDial" (BMG), sorti à la fin du mois de juillet. Sur celui-ci, il interprète 13 compositions étrangères et personnelles sur une guitare baritone spécialement conçue - de la grande musique instrumentale où le jazz, la musique latine, la musique classique, les classiques des Beatles et les mélodies du Grand Livre de la chanson américaine trouvent un dénominateur commun.

Mais Metheny protesterait probablement maintenant, car il n'aime pas les tiroirs de styles standardisés. "La musique est une grande chose", dit-il. "Si quelqu'un est créatif, peu importe la forme, je me sens attiré par ça. Les classifications de genre sont complètement irrelevantes pour moi."

Il n'a donc pas hésité en 1984 lorsqu'il a enregistré la chanson "This Is Not America" avec David Bowie. La rencontre avec l'étrange pop britannique le fait encore frissonner 40 ans plus tard : "Bowie était l'une des personnes les plus intelligentes que j'ai jamais rencontrées. Il était brillant. Regarder

