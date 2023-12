La star du football Megan Rapinoe demande des comptes après qu'une enquête a révélé des abus et des fautes systématiques dans le football féminin

Publié lundi, le rapport - dirigé par l'ancienne ministre de la Justice par intérim, Sally Yates - s'appuie sur plus de 200 entretiens et révèle que la National Women's Soccer League (NWSL), sous l'égide de l'US Soccer Federation (USSF), n'a pas réussi à offrir un environnement sûr aux joueuses.

"Aussi dégoûtant que cela puisse paraître, j'ai l'impression que nous sommes habituées à devoir prendre en charge bien plus que la planification du jeu et la tactique. J'ai l'impression que nous avons une capacité incroyable à assumer tant de choses", a déclaré Rapinoe à des journalistes à Londres jeudi.

Rapinoe, qui joue professionnellement pour l'OL Reign de la NWSL, a été interrogée sur ses réflexions concernant les répercussions de la responsabilité après la publication du rapport.

"Ces personnes occupent des postes à responsabilités et elles n'ont pas assumé ces responsabilités. Ils n'ont pas du tout protégé les joueurs, année après année, année après année. Je pense qu'il est impossible d'exagérer le fait que, chaque année, quelqu'un a dit quelque chose à propos de plusieurs entraîneurs de la ligue dans différents environnements", a-t-elle déclaré.

"Aucune de ces personnes n'a montré qu'elle méritait de faire partie de ce beau jeu.

Rapinoe a déclaré qu'elle s'appuyait sur des années d'expérience pour aborder des sujets délicats tels que l'inégalité salariale, l'inégalité et les abus systémiques.

Interrogée sur une réponse globale aux allégations d'abus, Rapinoe a répondu : "Il est difficile d'obliger les gens à rendre compte de leurs actes. Il est difficile de tenir les gens pour responsables même lorsqu'il y a quelque chose en place.

"Que ce soit au niveau de la FIFA ou des confédérations, il est donc très important d'avoir au moins ces politiques en place ou des lignes téléphoniques d'urgence auxquelles les gens peuvent s'adresser ou des systèmes de signalement qui ont du mordant et qui sont réels et non pas simplement jetés à la poubelle.

"Du point de vue de la FIFA, en tant que gardienne du jeu, je pense qu'elle a la responsabilité de faire tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que chaque joueur se trouve dans un environnement sûr lorsqu'il veut jouer.

Ce rapport intervient environ un an après que la ligue a été plongée dans le chaos à la suite d'un rapport de The Athletic détaillant des allégations de coercition sexuelle et d'inconduite à l'encontre de Paul Riley, qui a entraîné trois franchises de la NWSL pendant huit saisons.

Il a été licencié par les North Carolina Courage après que The Athletic a cité des joueuses déclarant que, pendant des années, Riley avait usé de son influence et de son pouvoir pour harceler sexuellement des joueuses et, dans un cas, pour contraindre une joueuse à avoir des relations sexuelles avec lui.

M. Riley a nié les accusations contenues dans le rapport de The Athletic. CNN n'a pas pu joindre M. Riley pour un commentaire.

À la suite du rapport d'Athletic, Lisa Baird, alors commissaire de la NWSL, a démissionné et la ligue a annulé tous les matches prévus ce week-end-là.

À la fin de l'année, la moitié des équipes de la ligue s'étaient séparées de leurs entraîneurs à la suite de plaintes des joueuses, selon le rapport Yates.

Source: edition.cnn.com