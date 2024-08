- La star du cabaret Richard Rogler est mort.

Il était l'une des figures les plus importantes de la scène allemande du cabaret : Richard Rogler est décédé. Il avait 74 ans, comme l'a annoncé sa famille mardi à Cologne. Rogler, premier animateur de la célèbre émission de WDR "Les pointes de minuit", était considéré comme un pionnier de l'art scénique politique. Selon les rapports, l'autochtone de Cologne est décédé dimanche.

Le lauréat du prix Grimme Rogler, originaire de Haute-Franconie, a commencé sa carrière en 1974 avec un théâtre pour enfants et a ensuite joué avec Heinrich Pachl en duo "Les Vrais Anton". Depuis 1986, il est sur scène avec des programmes solos.

Pendant des décennies, il a atteint un large public dans tout le pays avec de nombreux programmes réussis et a reçu plusieurs fois le prix allemand du cabaret avant de se retirer des affaires de tournée en 2018. Rogler appartenait à l'ensemble "Essuie-glace" et a également animé les émissions de télévision de la radiodiffusion publique "Soirée société", "Cabaret enragé de Rogler" et "Liberté de Rogler".

Dans un faire-part, sa famille a déclaré que Rogler avait combiné de manière unique "une énergie inépuisable, un talent d'acteur, une colère sacrée et un amour profond pour ses personnages pour tisser ensemble théâtre et cabaret, grand théâtre du monde et petite œuvre, actualité politique et abîmes humains en une forme complètement nouvelle".

Son collègue du cabaret Wilfried Schmickler a rendu hommage à lui en tant que "modèle de rôle géant". "C'était une révélation pour moi quand je l'ai vu sur scène pour la première fois", a déclaré Schmickler à l'agence de presse allemande à Cologne. "Se tenir sur scène avec un tel groin, exprimer son opinion de manière si féroce et pointue."

Le "humour décontracté et la grande habileté à présenter les choses" de Rogler l'ont fasciné, a déclaré le sexagénaire qui apparaissait régulièrement dans "Les pointes de minuit". "Il nous a influencés, moi et de nombreux autres artistes du cabaret, de manière durable."

Dans une interview de dpa en 2015, Rogler a déclaré : "Je ne me sens pas spécial, je suis un démocrate dans l'âme et j'ai toujours opéré sur le principe : si quelqu'un se sent attaqué ou offensé, ils ne devraient pas s'inquiéter, car le prochain sera dans dix minutes."

