La star de Vice Julia Louis-Dreyfus sera l'animatrice d'un panel avec des gouverneurs féminines lors du DNC.

Louis-Dreyfus – qui a incarné la première vice-présidente féminine de fiction des États-Unis dans la série primée aux Emmy “Veep” d’HBO – est un fervent soutien démocrate de longue date et s’est exprimée publiquement sur les questions féminines tout au long de sa carrière. (HBO, comme CNN, appartient à la société mère Warner Bros. Discovery.)

Le panel, qui aura lieu le 21 août pendant la semaine de la Convention nationale démocrate à Chicago, réunira les huit gouverneures démocrates du pays : la gouverneure de l’Arizona Katie Hobbs, la gouverneure du Kansas Laura Kelly, la gouverneure du Maine Janet Mills, la gouverneure du Massachusetts Maura Healey, la gouverneure du Michigan Gretchen Whitmer, la gouverneure du Nouveau-Mexique Michelle Lujan Grisham, la gouverneure de New York Kathy Hochul et la gouverneure de l’Oregon Tina Kotek.

La star de “Seinfeld” a exprimé son excitation à l’idée de modérer le panel lors de la DNC.

“Au cours de leur mandat, les gouverneures démocrates ont fait l’histoire, changé la conversation autour des femmes dans les rôles exécutifs et accompli de grandes choses pour le bien des habitants de leurs États. Elles ont brisé les plafonds de verre et démontré un excellent leadership. Leurs voix sont essentielles”, a récemment déclaré Louis-Dreyfus à The Hollywood Reporter. “J’ai hâte à notre conversation et à l’opportunité de mettre en valeur ces leaders accomplis.”

Louis-Dreyfus – qui a remporté six fois consécutivement l’Emmy de la meilleure actrice pour son rôle de Selina Meyer dans “Veep” – a connu un regain de popularité auprès des spectateurs qui redécouvrent la série après que le président Joe Biden a mis de côté sa candidature et a endorsed la vice-présidente Kamala Harris en tant que candidate présidentielle démocrate plus tôt cet été.

Comme si la vie imitait l’art, les fans ont noté les similarités entre la série fictive et la réalité, où Louis-Dreyfus incarnait la première vice-présidente féminine qui est devenue la première présidente féminine.

Given the number of memes and videos in circulation comparing the HBO comedy series to Harris’ rise, the show’s creator felt compelled last month to state the obvious.

“N’oubliez pas que nous avons tout inventé, quand même”, a écrit Armando Iannucci, le créateur et scénariste de “Veep”, en réponse à un commentaire sur X qui résumait la montée et la chute politique de Meyer dans la sitcom.

CNN’s Lisa Respers France a contribué à cet article.

