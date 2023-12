La star de "Tiger King" inculpée pour trafic d'espèces sauvages et blanchiment d'argent

Les autorités affirment qu'Antle et son employé "ont blanchi plus de 500 000 dollars en espèces qu'ils pensaient être le produit d'une opération de passage clandestin d'immigrants illégaux à travers la frontière mexicaine vers les États-Unis", selon un communiqué du bureau du procureur du district de Caroline du Sud.

L'acte d'accusation, reçu le 28 juin, indique qu'Antle et un employé "se sont procuré ou ont tenté de se procurer des reçus en espèces, quelle qu'en soit la source, et ont utilisé cet argent à diverses fins, notamment pour l'achat d'animaux et à d'autres fins liées au Safari de Myrtle Beach".

La plainte affirme qu'Antle a dit à l'informateur qu'il "dissimulerait la transaction et ferait transiter l'argent par le Myrtle Beach Safari en gonflant le nombre de touristes".

Selon l'acte d'accusation, Antle aurait violé la loi fédérale en se livrant à un trafic illégal d'animaux sauvages et en falsifiant les registres relatifs à ces animaux, notamment des lémuriens, un chimpanzé et des guépards, qui figurent sur la liste des espèces menacées ou en voie d'extinction en vertu de la loi sur les espèces en voie d'extinction.

CNN a contacté les avocats d'Antle pour obtenir des commentaires.

Il risque jusqu'à 20 ans de prison fédérale pour blanchiment d'argent et jusqu'à cinq ans pour trafic d'espèces sauvages. Un juge fédéral a accordé une caution fédérale à Antle.

En octobre 2020, Antle a été inculpé pour des faits distincts de trafic d'espèces sauvages à la suite d'une enquête menée par le procureur général de Virginie de l'époque, Mark Herring.

À l'époque, M. Antle avait déclaré à CNN : "J'ai passé toute ma vie professionnelle à promouvoir le bien-être et la conservation des grands félins et d'autres espèces. J'ai une profonde estime et des sentiments pour les animaux dont je m'occupe et je ne leur ferais jamais de mal ni ne les maltraiterais de quelque manière que ce soit".

"J'ai hâte de pouvoir répondre à ces accusations et de pouvoir laver mon honneur", a-t-il ajouté.

Selon le bureau du greffier du comté de Frederick, en Virginie, M. Antle devrait être jugé par un jury en octobre dans le cadre de l'affaire de 2020.

M. Antle est propriétaire d'un zoo privé en Caroline du Sud, le Myrtle Beach Safari, qui a fait l'objet d'un reportage dans Tiger King. Il a déjà déclaré qu'il était "très déçu" de l'image qu'il a donnée dans le documentaire, a rapporté la chaîne de télévision WPDE-TV, affiliée à CNN.

Source: edition.cnn.com