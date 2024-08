La Guerre des ├ętoiles - La star de Star Wars est atteinte de la maladie de Basedow.

Daisy Ridley (32 ans) a révélé avoir été diagnostiquée avec la maladie de Graves, également connue sous le nom de morbus Basedow, en septembre de l'année dernière. Ce trouble auto-immunitaire de la thyroïde a changé la vie de l'actrice de "Star Wars".

Ridley a remarqué que quelque chose n'allait pas avec sa santé pendant le tournage du thriller "Magpie" en 2023. "Je me suis dit, 'Eh bien, je viens de jouer un rôle très stressant. C'est probablement pour ça que je me sens si mal'", se souvient-elle dans une interview accordée à l'american "Women's Health", qu'elle publie fièrement sur Instagram.

À l'époque, Daisy Ridley souffrait de palpitations cardiaques, de perte de poids involontaire, de fatigue et ses mains tremblaient. Son médecin généraliste l'a orientée vers un endocrinologue, qui a finalement établi le diagnostic.

Médication, massages et autres soins

Depuis, l'actrice née à Londres prend des médicaments quotidiennement et s'est prescrit des soins de bien-être réguliers tels que des saunas infrarouges, la cryothérapie, les massages, l'acupuncture et les bains. Elle essaye de manger sans gluten, ce qui peut aider à réduire l'inflammation. "Je ne suis pas très stricte, mais en général, je me sens mieux en évitant le gluten", dit-elle.

La maladie de Graves est un trouble auto-immunitaire qui affecte la thyroïde. Il entraîne la production de trop nombreuses hormones thyroïdiennes. Bien que n'importe qui puisse contracter le morbus Basedow, le diagnostic est souvent établi plus fréquemment chez les femmes. Les symptômes peuvent inclure un rythme cardiaque accéléré, une sudation excessive, des tremblements, des troubles du sommeil ou une perte de poids.

Le diagnostic public de Daisy Ridley concernant la maladie de Graves, un état souvent associé à son rôle dans "Star Wars", l'a incitée à adopter un mode de vie plus sain, en poste

Lire aussi: