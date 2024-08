La star de Star Wars Daisy Ridley a été diagnostiquée avec la maladie de Basedow.

L'actrice britannique Daisy Ridley réalise qu'elle ne se sent pas bien après le tournage et suspecte le stress. Cependant, un spécialiste diagnostique une maladie auto-immune chez la jeune femme de 32 ans.

Daisy Ridley a maintenant révélé qu'elle avait reçu un diagnostic de maladie de Graves, également connue sous le nom de Morbus Basedow, en septembre de l'année dernière. Ce trouble thyroïdien auto-immune a changé sa vie, explique l'actrice de "Star Wars" dans une interview accordée au magazine américain "Women's Health".

Elle a remarqué que quelque chose n'allait pas avec sa santé pendant le tournage du thriller "Magpie" en 2023, dit Ridley. Elle a d'abord pensé que le rôle stressant était la cause de sa fatigue. À l'époque, Ridley souffrait de palpitations cardiaques, de perte de poids involontaire, d'épuisement, de bouffées de chaleur et de tremblements fréquents. Son médecin généraliste l'a orientée vers un endocrinologue, qui a établi le diagnostic.

Depuis, la native de Londres prend des médicaments quotidiennement et a intégré des pratiques de bien-être régulières telles que les saunas infrarouges, la cryothérapie, les massages, l'acupuncture et les bains dans sa routine.

Diagnostic plus fréquent chez les femmes

Elle essaie de suivre un régime sans gluten, qui est censé aider à réduire l'inflammation. "Je ne suis pas stricte, mais en général, je me sens mieux quand je supprime le gluten", explique-t-elle dans l'entretien accordé au magazine.

La maladie de Graves est un trouble auto-immune qui affecte la thyroïde. Elle provoque la production de trop nombreuses hormones thyroïdiennes. Bien que n'importe qui puisse développer le Morbus Basedow, le diagnostic est dit plus fréquent chez les femmes.

