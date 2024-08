- La star de Star Trek Patti Yasutake est décédée à l'âge de 70 ans.

Dans "Star Trek: The Next Generation", elle incarnait l'infirmière Alyssa Ogawa, et l'actrice Patricia Sue Yasutake (1953-2024), connue sous le nom de Patti Yasutake, nous a quittés. Agée de 70 ans, elle est décédée le lundi 5 août à Santa Monica après une longue lutte contre le cancer, comme l'a rapporté le magazine professionnel "The Hollywood Reporter", entre autres.

Son agent de longue date, Kyle Fritz, a annoncé la triste nouvelle et exprimé ses condoléances : "Patti était mon premier client il y a plus de 30 ans. Nous avons chéri chaque jour passé à travailler ensemble. Je vais regretter son esprit, son talent et sa détermination, mais surtout, son amitié."

Le dernier rôle de Patti Yasutake était dans "Beef"

Née en Californie, elle a commencé sa carrière à la télévision et au cinéma dans les années 1980 et était encore devant la caméra il y a quelques années - récemment pour la série Netflix "Beef", aux côtés d'Ali Wong et Steven Yeun. Dans la série, Yasutake incarnait le rôle de Fumi Nakai, la mère du personnage George (Joseph Lee).

Yasutake est devenue mondialement connue pour son rôle récurrent d'Alyssa Ogawa dans "Star Trek: The Next Generation". En plus de ses apparitions à partir de la quatrième saison de la série, Yasutake a également repris le rôle dans les films "Star Trek: Generations" (1994) et "Star Trek: First Contact" (1996). Ses autres crédits à la télévision incluent des rôles dans "The Closer" et la populaire série médicale "Grey's Anatomy".

Selon les rapports américains, Yasutake laisse derrière elle ses frère et sœur, Linda Hayashi et Steve Yasutake.

