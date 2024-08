- La star de Star Trek a eu 70 ans.

Dans "Star Trek: The Next Generation", elle incarnait l'infirmière Alyssa Ogawa, et l'actrice Patricia Sue Yasutake (1953-2024), connue sous le nom de Patti Yasutake, nous a quittés. Agée de 70 ans, elle est décédée le lundi 5 août à Santa Monica après une longue lutte contre le cancer, comme l'a rapporté le magazine du secteur "The Hollywood Reporter", entre autres.

Son agent de longue date, Kyle Fritz, a annoncé la triste nouvelle et présenté ses condoléances : "Patti était mon premier client lorsque j'ai commencé il y a plus de 30 ans. Nous avons chéri chaque jour passé à travailler ensemble. Je vais regretter son esprit, son talent et sa détermination, mais surtout son amitié."

Le dernier rôle de Patti Yasutake était dans "Beef"

Née en Californie et ayant étudié les arts du théâtre, Yasutake a été vue à l'écran il y a encore quelques années - notamment dans "Beef" de Netflix, aux côtés d'Ali Wong (42) et Steven Yeun (40). Dans la série, Yasutake incarnait le rôle de Fumi Nakai, la mère du personnage George (Joseph Lee, 36).

Yasutake a acquis une reconnaissance mondiale pour son rôle récurrent d'Alyssa Ogawa dans "Star Trek: The Next Generation". Outre ses apparitions dans la série à partir de la quatrième saison, elle a également repris le rôle dans les films "Star Trek: Generations" (1994) et "Star Trek: First Contact" (1996). Ses autres crédits à la télévision incluent des rôles dans "The Closer" et la populaire série médicale "Grey's Anatomy".

Patti Yasutake est survivue par ses frères et sœurs, Linda Hayashi et Steve Yasutake, selon les rapports américains.

