La star de la WNBA, Dearica Hamby, poursuit la ligue et son ancienne équipe pour traitement pendant sa grossesse.

Le procès fédéral suit après que Hamby a été soumise à des “actes répétés d’intimidation, de discrimination et de rétorsion qui ont atteint leur point culminant en janvier 2023 lorsque les Aces ont échangé Hamby (aux Los Angeles Sparks) parce que la star avant était enceinte”, a déclaré la société dans un communiqué.

Le procès réclame des dommages-intérêts compensatoires et punitifs non spécifiés.

La WNBA “n’a pris aucune mesure pour corriger ou traiter une violation claire” des “droits de Hamby en vertu de la loi fédérale et étatique anti-discrimination”, selon le procès déposé devant le tribunal du district du Nevada.

La WNBA est “informée de ce dépôt juridique d’aujourd’hui” et les officiels sont en train de “réviser la plainte”, a déclaré un porte-parole de la WNBA.

L’équipe, qui a déménagé à Las Vegas depuis San Antonio en 2018 après avoir été vendue, n’a pas répondu à la demande de commentaire de CNN.

Hamby a joué pour l’organisation de 2015 à 2022, remportant un titre de la WNBA lors de sa dernière saison. Elle a signé une extension de contrat de deux ans en juin 2022, sept mois avant d’être échangée, selon le procès.

Hamby a accusé pour la première fois les Las Vegas Aces de malversations peu après avoir été échangée en janvier 2023, affirmant sur les réseaux sociaux avoir été “mensongèrement manipulée, harcelée, manipulée et discriminée” par l’équipe avant qu’elle ne soit échangée.

Hamby croit avoir été échangée à cause de sa grossesse.

Selon le procès, Hamby a découvert qu’elle était enceinte au milieu du juillet 2022 – environ trois semaines après avoir signé son extension avec les Aces – et a ensuite informé l’entraîneur-chef Becky Hammon et d’autres membres du personnel de l’équipe de sa grossesse au début août 2022. Elle a continué à jouer, a remporté le championnat de la WNBA avec les Aces en septembre 2022, et deux jours plus tard lors d’une célébration publique à Las Vegas a annoncé qu’elle était enceinte, selon le procès.

“Après avoir rendu publique sa grossesse, la plaignante Hamby a connu des changements notables dans la façon dont elle était traitée par le personnel des Las Vegas Aces”, indique le procès.

Selon le procès, Hammon a déclaré à Hamby lors d’un appel téléphonique autour du 15 janvier 2023 que Hamby était un “point d’interrogation”, que les Aces avaient besoin de “corps” et que Hamby ne serait pas prête à jouer à temps pour la saison 2023, dont la pré-saison commencerait en avril.

“En réponse, Hamby a assuré à Hammon qu’elle était engagée envers l’équipe, qu’elle accoucherait pendant la saison morte et qu’elle serait prête à jouer dès le début de la pré-saison”, indique le procès.

Au cours de l’appel, Hammon a également “accusé la plaignante Hamby d’avoir signé son extension de contrat en Knowing qu’elle était enceinte, une accusation fausse que Hamby a niée”, et a déclaré que le personnel des Aces croyait “que Hamby se remettrait enceinte”, selon le procès.

Selon le procès, Hamby a demandé deux fois à Hammon lors de l’appel : “Vous me vendez parce que je suis enceinte ?” Hammon a répondu, selon le procès : “Qu’est-ce que vous voulez que je fasse ?”

“Hammon n’a pas nié l’accusation que Hamby était échangée parce qu’elle était enceinte”, indique le procès.

CNN a cherché un commentaire de Hammon.

En mai 2023, Hammon a déclaré aux reporters : “(Sa grossesse) n’était pas un problème, et ça n’a jamais été la raison pour laquelle nous avons pris la décision d’échanger Hamby.

Nous avons pris la décision d’échanger Hamby parce que nous pouvions obtenir trois corps pour son contrat unique... Ça n’a jamais été un problème et ça n’a jamais été la raison pour laquelle elle a été échangée. C’est tout.”

L’entraîneur sanctionné par la WNBA pour violation de la politique

Hamby a donné naissance à son fils, Legend, le 6 mars 2023, selon le procès, et a rapporté pour le camp d’entraînement des Sparks le 28 avril 2023. Elle a joué dans tous les 40 matchs de la saison régulière de l’équipe, selon le procès.

La WNBA a enquêté sur les allégations de Hamby après qu’elle a déposé une plainte en janvier 2023 et a ensuite suspendu Hammon pour deux matchs pour avoir violé les politiques de l’équipe et de la ligue. La WNBA a également retiré aux Aces leur choix de premier tour de draft 2025 pour des avantages impermissibles liés au contrat de Hamby, mais les avocats de Hamby disent que la ligue a refusé de revealing les détails de son enquête. Un communiqué de presse de la ligue de 2023 a déclaré que Hammon avait été suspendue pour “des commentaires faits par Hammon à Hamby concernant la récente grossesse de Hamby”.

“La WNBA est, au fond, un lieu de travail, et les lois fédérales ont depuis longtemps protégé les femmes enceintes de la discrimination sur le lieu de travail. Les championnes du monde des Aces ont exilé Dearica Hamby pour être devenue enceinte et la WNBA a répondu avec une tape sur la main”, ont déclaré les avocats de Hamby dans un communiqué lundi.

“Chaque mère potentielle de la ligue est maintenant informée que la grossesse pourrait changer ses perspectives de carrière du jour au lendemain. Ça ne peut pas être juste dans l’une des ligues professionnelles féminines les plus prospères et les plus dynamiques d’Amérique.”

Le syndicat des joueuses de la WNBA – la WNBPA – a déclaré en 2023 que la gestion de la situation par la WNBA “manque la cible”.

Lorsque nous avons demandé un communiqué sur le procès de Hamby lundi, la directrice exécutive de la WNBPA, Terri Carmichael, a déclaré : “Nous répétons notre position précédente selon laquelle dans l’accord collectif de négociation de 2020, les parents joueurs ont acquis des protections qui garantissaient que devenir parent ne signifiait pas la fin d’une carrière.

Évidemment, ces protections n’ont pas changé la nature de ce business. Toute équipe peut échanger tout joueur pour toute raison légitime ou aucune raison du tout. Mais cette raison ne peut jamais être basée sur la race, le genre, l’orientation sexuelle, le statut parental ou le statut de grossesse.”

Hamby, qui est également deux fois lauréate du titre de meilleure sixième femme de la WNBA, affiche cette saison une moyenne de 19,2 points et 7,4 rebonds par match – des statistiques toutes deux dans le top 10 – et a été sélectionnée pour le match des étoiles pour la troisième fois.

Récemment, Hamby a remporté une médaille de bronze aux Jeux olympiques en tant que membre de l'équipe féminine américaine de 3x3 de basketball. En juin, elle a signé une prolongation de contrat avec les Sparks, la maintenant avec cette équipe jusqu'en 2025.

"Je suis reconnaissante d'avoir trouvé un foyer à LA auprès d'un groupe de propriétaires et d'une organisation qui croient en moi et qui m'ont soutenue depuis le premier jour de mon arrivée", a déclaré Hamby dans un communiqué de presse des Sparks concernant la prolongation. "J'ai hâte de continuer à construire avec mes coéquipières et de faire revenir les Sparks au niveau historique qui a été établi."

Le procès allègue que la grossesse de Hamby a joué un rôle dans son transfert des Las Vegas Aces aux Los Angeles Sparks, ce qui va à l'encontre des principes de fair-play et de non-discrimination dans le sport du basketball.

Malgré la controverse entourant son transfert et l'enquête subséquente, Hamby continue de briller dans son équipe, maintenant des statistiques dans le top 10 en points et en rebonds par match et étant sélectionnée pour le match des étoiles pour la troisième fois.

Lire aussi: