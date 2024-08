La star de la Premier League, Raheem Sterling, regarde vers la nouvelle saison et ses réalisations.

C'est une histoire vieille comme le monde, surtout dans le soccer, mais dans le cas de Raheem Sterling, âgé de 29 ans, qui a représenté l'Angleterre à 82 reprises ainsi que certains des plus grands clubs du pays, tels que Liverpool, Manchester City et Chelsea, il y a plus qu'une simple once de mérite dans ce parcours.

Grandi dans le nord-ouest de Londres, avec le stade de Wembley à la fois métaphoriquement et géographiquement à portée de vue, un jeune Sterling a été repéré par les plus grands clubs de la capitale anglaise.

Mais au lieu d'opter pour le puissant Arsenal, sa mère l'a convaincu d'aller à Queens Park Rangers, un club de division inférieure vivant traditionnellement dans l'ombre de ses plus illustres voisins ; pour sa part, Sterling a écrit dans The Players’ Tribune en 2018 que rejoindre QPR “était probablement la meilleure décision que j'ai jamais prise. À QPR, ils ne me laissaient pas m'endormir.”

Mais se rendre au centre d'entraînement près de l'aéroport d'Heathrow n'était pas la tâche la plus facile, impliquant Sterling et sa sœur aînée Lakima de prendre pas moins de trois bus à travers Londres.

“Trois bus : le 18 pour le 182 pour le 140”, se souvient Sterling dans son article. “Les doubles-deckers rouges avec la touche bleue des années 80 sur les sièges. J'ai passé des heures dedans. On partait à 15h15 et on rentrait à 23h. Tous. Les. Jours.”

Se rendre au pont

Vingt ans plus tard, le quadruple champion de Premier League avec Manchester City – sans parler de six coupes domestiques majeures – a fait un autre voyage, avec son club actuel Chelsea.

Les Blues étaient de retour aux États-Unis pour une tournée de préparation, et Sterling a réfléchi à la vie que le soccer lui a offerte lors d'une conversation approfondie avec CNN Sport's Don Riddell, évoquant ses années dans le jeu, allant même jusqu'à le décrire comme “une thérapie pour moi”.

“Très reconnaissant”, dit-il à CNN. “Parfois, vous devez vous pincer et vous entendre vous plaindre parfois, ou être déçu parfois, et je retourne toujours à ces moments où j'étais un enfant dans ma chambre et je priais Dieu pour que peut-être, un jour, ce soit moi. ... Je suis très chanceux de vivre ce rêve et de continuer à en profiter et à en aimer chaque minute.”

Chelsea entame la nouvelle saison avec un nouvel entraîneur : l'Italien Enzo Maresca qui remplace Mauricio Pochettino, malgré les résultats décents de l'Argentin à la fin de la campagne – une seule défaite en 15 matches de championnat de Chelsea, dont cinq victoires consécutives pour assurer le soccer européen.

Depuis son transfert par Thomas Tuchel à l'été 2022, Sterling en est à son sixième entraîneur à Chelsea – y compris le match supervisé par l'entraîneur intérimaire Bruno Salter.

Sterling a montré des éclairs de génie pendant son temps à Stamford Bridge et reste capable de transformer n'importe quel match, mais il espère que la stabilité en dehors du terrain peut aller de pair avec l'excellence constante sur le terrain.

“Ça a été, à nouveau, deux années mouvementées”, dit Sterling. “Mais une à laquelle je suis super engagé, qui obtiendra les résultats que j'attendais.

“C'a été un parcours mouvementé, mais je vois la vision et je vois que nous allons faire notre prochain pas et maintenant vraiment chercher à gagner – petit à petit.”

Un match à domicile monumental

La première étape est à domicile ce dimanche contre le quadruple champion de Premier League Manchester City, un club que Sterling connaît mieux que la plupart.

L'ailier a marqué lors de ce match l'année dernière, qui était probablement le match de la saison. Les équipes se sont séparées sur un match nul 4-4, avec un rythme plus proche du basketball que du soccer habituel.

Le dernier but de ce classique instantané a été marqué sur penalty par son coéquipier Cole Palmer en temps additionnel. Le jeune Anglais était considéré comme superflu par Pep Guardiola en 2023, alors il a fait le même voyage vers Londres que Sterling. Une saison réussie pour Palmer a suivi pour à la fois le club et le pays, mais combien de lui-même Sterling voit-il en Palmer ?

“Je pense que c'est un individu, une personne, un joueur top”, dit Sterling au sujet du jeune de 22 ans. “Depuis que je l'ai vu à City, j'ai su qu'il avait tous les outils pour atteindre le plus haut niveau, alors pour moi, il n'y avait pas vraiment de surprise à voir ce dont il est capable.

“Mais je pense, en le connaissant, de rester tel qu'il est, être humble, continuer à travailler. Je pense que c'est la chose la plus importante dans le football. Je ne pense pas que le travail s'arrête et c'est une personne que je sais qu'il veut en faire plus et plus.”

En reconnaissant à CNN Sport que les médias britanniques ont presque excessivement écrit sur lui, Sterling est capable de réfléchir aux titres en gardant son sang-froid alors qu'il approche de la fin de sa carrière.

"On vieillit, et puis on regarde en arrière et on se dit qu'il y avait peut-être des choses qui, sachant comment est la culture anglaise, n'allaient pas dans ce sens", souligne-t-il. "Alors oui, il y a definitely des choses que je peux voir maintenant en regardant en arrière, qui n'allaient peut-être pas dans le sens de la culture anglaise."

Sterling poursuit, parlant à voix basse mais avec un message clair: "Parfois, c'est difficile, mais à la fin de la journée, on regarde les choses et on pense que c'est 10 fois pire que ce que c'est vraiment, et on se concentre sur des choses qu'on ne peut pas contrôler.

"Et je pense que la plus belle chose dans le football, c'est que c'est toi qui es aux commandes. Alors quand tu es sur ce terrain de football, c'est toi qui es aux commandes. Alors je pense que c'est definitely quelque chose que j'ai appris dans les dernières années de ma carrière, c'est de ne pas se concentrer sur ce qu'on ne peut pas contrôler."

Quand il finira par raccrocher ses crampons, Sterling dit que sa famille et le football resteront proches. Il semble évident que l'homme de Chelsea a réfléchi à ses prochaines étapes.

"J'ai mes garçons, alors je pense que mon principal objectif, même maintenant, c'est de leur donner autant d'informations que possible avec mes expériences dans la vie et le football, pour les préparer au monde réel", déclare Sterling.

"Si je peux avoir une part dans le football, ce sera definitely quelque chose dans ces lignes, aider les jeunes individus à trouver leur chemin dans le jeu. C'est quelque chose qui me procure de la joie."

"À quel point aimes-tu être papa?" lui demande-t-on.

"C'est la meilleure sensation du monde", répond-il avec un sourire. "C'est comme si tu avais l'opportunité de façonner et de modeler un individu pour avoir une influence positive sur la société. Je ne pense pas qu'il y ait un meilleur rôle que tu puisses avoir."

