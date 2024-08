- La star de la musique doit reporter plus de concerts.

Rod Stewart (79 ans) doit à nouveau reporter un spectacle. Après avoir dû annuler un grand spectacle à Las Vegas il y a quatre jours, d'autres reports de concerts ont suivi - cette fois pour des raisons de santé différentes. Comme annoncé sur sa page Instagram officielle, le chanteur britannique est actuellement atteint de COVID-19 et a dû annuler deux spectacles à la suite.

Les concerts dans l'État américain du Nevada et le suivant en Californie ont été reportés - pas annulés - et auront lieu respectivement les 18 et 20 août. Les détenteurs de billets sont priés de conserver leurs billets, car ils resteront valides.

Le spectacle numéro 200 à Vegas aussi un non-événement

Plus tôt dans la semaine, Stewart a dû annuler de manière inattendue une prestation très spéciale. En 2011, il a présenté pour la première fois "Rod Stewart: The Hits" à Las Vegas. Le 7 août, il était prévu qu'il célèbre la fin de ses concerts à Las Vegas avec sa 200e représentation dans le célèbre Colisée de Caesars Palace. Malheureusement, cela n'a pas été le cas.

À l'époque, le COVID-19 n'a pas été invoqué comme raison de l'annulation. Dans le message correspondant, Stewart a déclaré qu'il avait contracté une pharyngite streptococcique, une infection bactérienne de la gorge. "La plupart des gens peuvent travailler avec ça, mais pas moi", a expliqué Stewart l'annulation.

Cependant, les performances de Stewart à Las Vegas depuis longtemps ne se sont pas terminées de manière ignominieuse. Alors qu'il était initialement prévu que ce soit son dernier spectacle, juste avant son annulation, le chanteur de 79 ans a pu annoncer qu'il serait de retour pour d'autres spectacles l'année prochaine. "Vegas, je m'amuse trop pour laisser cela être la fin, alors nous serons de retour pour un rappel", a-t-il également annoncé sur Instagram.

